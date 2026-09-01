El avión eléctrico más grande del mundo hizo su vuelo inaugural y solo costó US$5 de electricidad ¿En qué consiste?

Este mes, el denominado «avión eléctrico de baterías más grande que jamás haya despegado» realizó su vuelo inaugural en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh en Estados Unidos. Se trata del X1, desarrollado por Heart Aerospace, que cuenta con 32 metros de envergadura, unos 23 metros de longitud y un peso máximo al despegue de 11 toneladas.

El vuelo se realizó el miércoles 12 de agosto en el estado de Nueva York. Tuvo una duración de 27 minutos, durante los cuales el X1 alcanzó una altitud aproximada de 335 metros sobre el nivel del suelo y su sistema de propulsión completamente eléctrico entregó más de 1 megavatio (MW) de potencia.

La prueba incluyó rodaje, despegue, ascenso, distintas maniobras y aterrizaje, bajo un certificado especial de aeronavegabilidad de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA), dentro de la categoría experimental.

Uno de los datos destacados por la compañía fue el consumo energético del vuelo. Al estar alimentado íntegramente por baterías, el X1 consumió apenas 5 dólares de electricidad durante su primera misión.

Desde la compañía destacaron el potencial de la propulsión eléctrica como una alternativa frente a volatilidad del precio internacional del petróleo. Fuente: Heart Aerospace.

Desde Heart Aerospace relacionaron este resultado con el potencial de la propulsión eléctrica para disminuir la exposición de las aerolíneas a la volatilidad del precio internacional del petróleo, hecho que se puede ver reflejado, por ejemplo, a causa del actual conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Según los datos citados por la empresa, para principios de agosto el combustible para aviones promedió 3,50 dólares por galón, un incremento interanual del 63%. En ese escenario, su objetivo es posicionar la electrificación como una alternativa para reducir los costos energéticos y avanzar hacia vuelos regionales con menores emisiones.

Del X1 al ES-30: cómo es el avión comercial que se proyecta 2031

Sin embargo, X1 no está diseñado para transportar pasajeros. Su propósito en realidad es validar la tecnología, la aerodinámica y las prestaciones que serán incorporadas al ES-30, el futuro avión comercial de Heart Aerospace. Este modelo está pensado para operaciones comerciales regionales, y ya cuenta con compromisos de compañías como United Airlines, Air Canada y JSX.

ES-30 es un avión híbrido-eléctrico de 30 plazas cuya entrada en servicio está prevista para 2031. Desde la compañía estiman que podrá reducir los costos operativos de las aeronaves en más de 40% frente a los aviones regionales convencionales. Esta reducción se atribuye a los menores costos energéticos, una propulsión eléctrica con menos requerimientos de mantenimiento y una arquitectura más integrada de sistemas electrónicos y software.

La empresa también proyecta que la ventaja de estos costos podría ampliarse con el tiempo, gracias a los avances en la tecnología de baterías y a una mayor eficiencia de las operaciones aéreas. A esto se suma una menor exposición a impuestos y tasas vinculados con las emisiones que podrían implementarse en distintos mercados.

Actualmente, Heart Aerospace trabaja en la construcción del primer ES-30 de preproducción en su planta piloto de Los Ángeles. Las primeras pruebas de vuelo del modelo están previstas para comenzar en 2028, como parte del camino hacia su futura certificación y entrada en servicio.