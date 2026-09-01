El Gobierno frenó la reducción del subsidio a la luz: la bonificación seguirá hasta 200 kWh

El Gobierno decidió mantener en 200 kWh el consumo mensual alcanzado por la bonificación en las tarifas de electricidad. Foto gentileza.

El Gobierno Nacional decidió elevar a 200 kWh mensuales el tope de consumo de electricidad alcanzado por la bonificación para los usuarios residenciales, revirtiendo la reducción a 150 kWh que estaba prevista en el cronograma original del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida fue establecida en el marco de los cuadros tarifarios correspondientes a septiembre, publicados este martes por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). Según explicó el Gobierno, la decisión responde a la suba internacional de los costos energéticos, que de aplicarse el esquema previsto inicialmente hubiera generado un incremento mayor en las facturas de los hogares.

Además, se incrementó la bonificación extraordinaria de electricidad al 25%. De esta manera, sumada a la bonificación base del 50%, la cobertura total alcanza al 75% dentro del segmento alcanzado por el beneficio.

Como resultado del conjunto de decisiones tarifarias adoptadas para septiembre, el aumento promedio de las facturas será de 1,75% en electricidad y de 1,40% en gas natural. Ambos incrementos se ubican por debajo de la inflación de julio, que fue del 2,1%, último dato oficial disponible del INDEC.

La modificación del esquema eléctrico alcanza a los usuarios de EDENOR y EDESUR del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Gobierno Nacional tiene competencia regulatoria. En el caso del gas natural, la medida tiene alcance nacional debido a que se trata de un servicio regulado a nivel federal.

En el caso del gas, también se estableció una bonificación extraordinaria, que quedó fijada en 24,5%. Al sumarse a la bonificación base del 50%, la cobertura total alcanza el 74,5%.

Desde el Gobierno señalaron que las modificaciones buscan sostener la protección de los hogares considerados más vulnerables, al mismo tiempo que se mantiene el proceso de normalización de las tarifas y el cumplimiento de las metas fiscales.