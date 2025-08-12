Juicio por YPF: qué podría pasar este martes en New York

Argentina a la espera de la resolución en el juicio por la expropiación de YPF. Foto: Archivo.

Este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera YPF. También se podría determinar algún otro tipo de garantía. Se trata de una medida crucial en el juicio por expropiación de YPF. Qué podría pasar en las próximas horas.

Fallo de YPF: los alcances que tendrá la decisión de la Justicia de Estados Unidos

El reconocido analista económico, Sebastián Maril, explicó los alcances que tendrá lo que defina la Justicia de Estados Unidos. Según enumeró:

Será una «decisión meramente administrativa» pero con una importancia similar «al fallo de los USD 16.100 millones».

La decisión confirmará o no «si Argentina debe entregar las acciones de YPF» mientras apela el fallo del 30 de Junio «que obliga a entregar las acciones de la petrolera».

El especialista recordó que los beneficiarios del fallo ya adelantaron que de recibir las acciones- algo que Maril definió como «imposible que ocurra»- se mantendrán «en cuenta del BoNY mientras esperan el fallo de la apelación que Argentina ya presentó».

En el caso que la Corte de Apelaciones falla a favor de Argentina en esta apelación, las acciones vuelven a Caja de Valores. «Si falla a favor de los beneficiarios, ellos tomarán posesión y harán lo que deseen», apuntó.

Aclaró que la decisión de hoy probablemente no se conozca hasta mañana. «Puede llegar a la Corte Suprema de manera urgente (“shadow docket”) si los jueces deciden en contra del país», expuso.







🛑Permítanme explicar algo para evitar confusiones hoy o mañana cuando se conozca la decisión de la Corte de Apelaciones sobre el caso YPF.



1. Es una decisión meramente administrativa pero de una importancia similar al fallo de los USD 16.100 millones.



2. Está decisión solo… — Sebastian Maril (@SebastianMaril) August 12, 2025

Fallo de YPF: las tres posibilidades en la resolución

Según marcó la Agencia Noticias, hay tres posibilidades en la resolución que se determinará este martes:

Que se le conceda a la Argentina continuar la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska, encargada del caso, determinó en junio pasado que el juicio de US$ 16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.

Que la Corte niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, Preska pida la ejecución de las acciones. Ya el financista de los demandantes, Burford Capital, anticipó que no liquidará ese pago, como “acto de buena fe”.

Que la Corte conceda la medida en suspenso, pero entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.



Las dos apelaciones por el fallo de YPF

Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones paralelas. Una es contra la sentencia que establece la indemnización de 16.100 millones de dólares, cuya audiencia se fijó para la semana del 27 de octubre. La segunda, en la que la defensa debe presentar sus argumentos el 25 de septiembre, es contra el pedido de Preska de entregar las acciones.

En tanto, Argentina no depositó ninguna garantía para evitar embargos, una situación que se mantiene desde que se apeló el fallo original en octubre de 2023.