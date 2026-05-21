Necrológicas de hoy, jueves 21 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 21 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GONZALEZ, FLORA MAGDALENA
Falleció en Neuquén el día 18 de Mayo a la edad de 69 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 14:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
MENDOZA, YOLANDA NELI
Falleció en Neuquén el día 20 de Mayo a la edad de 82 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 10:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
PEREZ, OBDULIO ALFREDO
Falleció en Neuquén el día 19 de Mayo a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
BOLINO, MARTIN MARIO
Falleció en Neuquén el día 19 de Mayo a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociadao y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 13:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
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