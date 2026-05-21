Necrológicas de hoy, jueves 21 de mayo de 2026

GONZALEZ, FLORA MAGDALENA Falleció en Neuquén el día 18 de Mayo a la edad de 69 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 14:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

MENDOZA, YOLANDA NELI Falleció en Neuquén el día 20 de Mayo a la edad de 82 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 10:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

PEREZ, OBDULIO ALFREDO Falleció en Neuquén el día 19 de Mayo a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF