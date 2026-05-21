Unter reúne a su Congreso para evaluar la oferta salarial, con mandatos dispares

El Congreso de este jueves se realizará en Viedma. Foto: Archivo.

Unter reúne este jueves a su Congreso en Viedma para evaluar la pauta salarial para el lapso junio-septiembre que ofreció el gobierno provincial.

Las distintas seccionales dividen sus mandatos entre posturas de «insuficiencia» y de «rechazo», con medidas de fuerza.

El ofrecimiento del aumento para el cuatrimestre se aplicará en forma bimestral, con haberes de junio y agosto.

El lunes, el Plenario de ATE aceptó esa oferta y, el martes, UPCN votó por la negativa. Este jueves, Unter resolverá su posición.

Las seccionales de Cipolletti, Roca, Bariloche, Allen y Choele Choel, entre otras, llegarán a la Capital con rechazos y paros, mientras que aquellas alineadas con la oposición Azul-Arancibia sostendrán un posicionamiento de «insuficiencia».

La propuesta salarial del gobierno provincial fue aceptada el lunes por el Plenario de ATE y, al otro día, UPCN reunió a sus seccionales, que decidieron su rechazo

La resolución final contemplará si existe o no existe paro, pero también anida si habrá liquidación con los aumentos ofrecidos.

En la primera pauta, Educación no liquidó subas en los haberes de febrero por el previo rechazo del Congreso de la Unter y solo lo hizo en las sueldos de marzo cuando la organización modificó su posición por una resolución de insuficiencia.

En principio, sin cambios de último momento, la mayoría estaría en el mandato del rechazo a la oferta, con paro de 24 o 48 horas.

También es cierto que la liquidación del próximo incremento se concretaría en los haberes de junio, es decir, se confeccionaría a partir de la segunda o tercera semana del próximo mes. Eso otorgaría un tiempo de negociación mayor.

El comunicado previo

«Que nos dejó la propuesta paritaria?«, se pregunta la conducción de Unter, que lidera Laura Ortiz. Su respuesta orienta su oposición a la aceptación.

Expresó que «la inflación no espera. El costo de vida aumenta todos los meses, pero la propuesta salarial presentada por el gobierno vuelve a consolidar períodos sin recomposición» salarial.

Señaló que «con aumentos, por los promedios del IPC Nacional y de Viedma, que llegan meses después y dando como resultado los salarios congelados para los meses de junio y septiembre, profundizando la pérdida del poder adquisitivo y trasladando el ajuste” sobre los docentes.

Remarcó que «no hay recuperación salarial posible sin actualización permanente, con los impactos sobre las sumas en blanco y sin una verdadera recomposición que contemple, los meses del 2025 y la realidad que atravesamos quienes sostenemos todos los días la Escuela Pública en toda la provincia».

Concluye que se exigen «salarios acordes al costo de vida, actualización mensual, recuperación de lo perdido y el pase de todas las sumas al básico. ¡Mes a mes nuestros salarios pierden y el único responsable es el Gobierno!».