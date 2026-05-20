Imputaron a un conductor de Bariloche por homicidio culposo y buscarán solución penal alternativa

El conductor de un vehículo que atropelló a una mujer de 79 años que cruzaba a pie la calle Rivadavia, en Bariloche, y que falleció horas después fue acusado hoy de homicidio culposo y el juez del caso aceptó la apertura de un período de investigación de cuatro meses, en los que las partes se comprometieron a buscar una salida alternativa que incluya algún tipo de reparación para la familia de la víctima y que torne innecesario el juicio oral.

Según lo expuso el fiscal Gerardo Miranda en la formulación de cargos, el pasado 19 de noviembre Norberto Taboada embistió “sobre la senda penal y con exceso de velocidad” a Vidalia Méndez, quien resultó con graves heridas que le provocaron la muerte. Dijo que el hecho ocurrió pasadas las 21 en la esquina de Gallardo y Rivadavia y subrayó que Taboada, quien iba al volante de su Ford Ecosport, “debió tomar los recaudos necesarios”, porque había llovido con intensidad y en ese lugar de la ciudad se registra abundante tránsito.

Miranda dijo que la mujer sufrió fracturas de cráneo, hematomas de cadera y en otras partes del cuerpo y traumatismo cráneo encefálico grave que derivaron en su muerte. Sostuvo que la formulación de cargos se demoró entre otras razones por la realización de una pericia accidentológica, cuyo resultado demostró que el acusado manejaba a 43,7 kilómetros por hora (cuando el máximo permitido es de 30) y que la mujer cruzaba por la senda peatonal.

“Fue una conducta imprudente y antirreglamentaria -agregó-. Es clarísimo que la causa de muerte es el hecho de tránsito y la imprudencia de Taboada”. Pidió al juez César Lanfranchi que convalide la formulación de cargos y solicitó un plazo de investigación de cuatro meses, con la voluntad declarada de evaluar una solución alternativa que evite llegar a juicio. El querellante en representación de los hijos de la víctima, Horacio Brucellaria, adhirió a los planteos y también dijo que se darán tiempo para buscar una “salida consensuada” que incluya una reparación satisfactoria para sus representados.

El mismo tipo de solución fue señalado como un desenlace esperable por parte del defensor oficial, Marcos Miguel, quien espera lograr así que Taboada pueda subsanar las consecuencias del delito y no quede con antecedentes penales.

Según contó Miguel, su defendido le dijo que “era de noche, la mujer era bajita, iba encorvada y no la vio, por la poca iluminación”. Aseguró que estaba dispuesto a “acercarse a la familia” para subsanar lo ocurrido. “Esto le ha cambiado la vida, está con atención psiquiátrica, en un subsuelo del que no puede salir”, aseguró Miguel en relación con el momento que vive el imputado.

El juez Lanfranchi aceptó la formulación de cargos y abrió la etapa de investigación para que “las partes reúnan prueba” o se ajusten al plan de acordar una solución alternativa.