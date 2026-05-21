La causa por el robo de la Torre de los Periodistas fue elevada a juicio en Neuquén

La causa por la usurpación y apropiación de los departamentos en la Torre del Periodista ingresó en el Tribunal Oral Federal para que se lleve a cabo el juicio oral y público, tras la clausura de la instrucción por parte del juez Gustavo Villanueva. La apropiación de 23 departamentos como resultado de la intervención militar de la cooperativa a partir del 24 de marzo de 1976 involucró penalmente a dos integrantes de Inteligencia del Ejército en la maniobra del robo: Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale.

De las nueve causas por delitos de lesa humanidad, es la primera en la que se juzgará por robo y defraudación fraudulenta. En 2024 se avanzó con la condena a funcionarios judiciales como partícipes civiles de los operativos de desaparición forzada y del plan sistemático de persecución de la dictadura en la región.

Desde 2008 en los tramos de la causa Reinhold se condenó a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los mandos militares y grupos de tareas en la zona: por delitos de secuestros, tormentos, violaciones y homicidios ocurridos después el golpe cívico militar.

En esta causa se acreditó que la labor de inteligencia y la actuación de los grupos de tarea fue para desapoderar a los asociados de la Cooperativa del Periodistas de 23 de los 86 departamentos que luego fueron apropiados por el Ejército, Marina Gendarmería y la Policía Federal.

Di Pasquale y San Martín fueron procesados por robo y defraudación en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad. Hubo otros intervinientes, pero fallecieron o tienen declarada incapacidad para estar sometidos al proceso.

En 1976, con maniobras fraudulentas, quienes ocuparon el poder por la fuerza se adueñaron de los departamentos del primer edificio en altura que tuvo Neuquén capital.

Perseguidos y robados

Los grupos de tarea que venían en acciones clandestinas de secuestro, fueron alojados en los departamentos. Algunas casas fueron utilizadas como depósito de armamentos, mientras que varios asociados habían sido desapoderados de las viviendas, con maniobras fraudulentas en la que intervino también el Banco Hipotecario Nacional .

Cuando el Ejército allanó ilegalmente la cooperativa de trabajadores de prensa el 24 de marzo de 1976, el edificio estaba en fase terminal y se preveía entregar el 7 de junio, para el día del Periodista.

Varios asociados fueron declarados subversivos (perseguidos políticos) y los interventores militares asentaron la sede de la entidad en el Comando de la Sexta Brigada.

Quien fuera el presidente de la Cooperativa se exilió en Francia porque en Argentina peligraba su vida y futuros adjudicatarios, con cuotas pagas y al día, fueron desapoderados mientras sucedían los allanamientos, persecuciones, secuestros, detenciones ilegales y torturas en la región. Algunos fueron víctima de desaparición forzada.

Mientras se ejecutaban las maniobras para desapoderar a 21 titulares de los departamentos, en Neuquén se ejecutaban las primeras 18 detenciones ilegales a partir del 24 de marzo de 1976. Desde el 9 de junio hubo el mayor operativo de secuestros masivos y ya estaban en funcionamiento centros de detención clandestina. En 1977 las autoridades militares inauguraron la torre y en 1978 el Ejército, la Federal y Gendarmería comenzaron a ocupar los departamentos.