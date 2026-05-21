Mitos del invierno: ¿el frío realmente enferma?

El invierno no tiene por qué convertirse en sinónimo de enfermedad. Foto ilustrativa..

Con la llegada de las bajas temperaturas, vuelven también algunas creencias muy instaladas sobre la salud. Una de las más comunes es pensar que “salir al frío” o “no abrigarse bien” provoca gripe o resfríos. Pero, ¿qué hay de cierto en esto?

La realidad es que el frío por sí solo no enferma. Los resfríos, la gripe y muchas infecciones respiratorias son causados por virus que se transmiten de persona a persona. Lo que sí ocurre durante el invierno es que cambiamos nuestros hábitos: pasamos más tiempo en lugares cerrados, con poca ventilación y mayor cercanía entre personas.

Ese contexto favorece la circulación de virus y aumenta las posibilidades de contagio. Por eso, aunque abrigarse correctamente ayuda a mantener el confort y evitar cambios bruscos de temperatura, no usar campera o salir con el pelo mojado no son causas directas de una gripe.

¿Por qué aumentan las enfermedades respiratorias en invierno?

Durante los meses fríos se combinan varios factores:

Menor ventilación en hogares, oficinas y escuelas.

Mayor permanencia en espacios cerrados.

Contacto cercano entre personas.

Ambientes calefaccionados y secos que pueden irritar las vías respiratorias.

Todo esto facilita que virus como los del resfrío, la gripe y otros cuadros respiratorios se propaguen con mayor rapidez.

Prevención: las medidas que sí funcionan

Más allá de los mitos, existen hábitos simples y efectivos que ayudan a reducir contagios:

Ventilar los ambientes todos los días, aunque haga frío.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

Cubrirse al toser o estornudar con el pliegue del codo.

Evitar compartir vasos, cubiertos o mate cuando alguien está enfermo.

Mantener al día las vacunas recomendadas, especialmente en grupos de riesgo.

También es importante no automedicarse. Muchas veces, frente a síntomas respiratorios, se recurre a antibióticos sin indicación médica, aunque estos medicamentos no sirven para tratar infecciones virales como la gripe o el resfrío.

Menos mitos, más información

El invierno no tiene por qué convertirse en sinónimo de enfermedad. Informarse correctamente y adoptar medidas de prevención simples puede marcar una gran diferencia.

La clave no está solo en el abrigo, sino en cuidar los hábitos cotidianos: ventilar, higienizarse y actuar con responsabilidad frente a síntomas respiratorios. Porque combatir los virus es importante, la higiene de los lugares es clave.

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