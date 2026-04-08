La energía al aula: 100 docentes de Neuquén participaron del programa «Investigadores de la Energía»

La Fundación Pampa Energía realizó una nueva edición del programa «Investigadores de la Energía» en Neuquén, de la que participaron cerca de 100 docentes tanto de nivel inicial como primario. La iniciativa consistió en dos encuentros presenciales realizados entre el 26 y 27 de marzo, y se llevó adelante junto con Mg consultora.

«Este programa forma parte de una estrategia integral que tenemos desde Pampa y la Fundación en Neuquén, en temas de educación, empleabilidad e inclusión social«, afirmó el director de la Fundación Pampa Energía, Pablo Díaz, después de los encuentros.

Respecto a la finalidad de la iniciativa, añadió que «acercar de manera sencilla a las aulas temas vinculados con la energía, que suelen ser complejos, es una forma concreta de acompañar a los docentes y de brindarles herramientas para promover la curiosidad y el pensamiento científico«.

El objetivo es acercar de manera sencilla los temas vinculados con la energía a las aulas. Foto: gentileza.

De acuerdo a lo que indicaron desde la fundación, «Investigadores de la Energía» busca contribuir a la formación de los docentes en temas relacionados con la energía, el cuidado del ambiente y la sustentabilidad.

Por otra parte, la propuesta también aspira a promover la enseñanza de la ciencia a partir del uso de materiales cotidianos y la reflexión sobre el uso responsable de la energía, sin necesidad de contar con laboratorios con una gran cantidad de herramientas.

Durante los encuentros, los docentes participaron de actividades orientadas a experimentar, preguntar, y observar distintos fenómenos vinculados con la energía. El objetivo del enfoque es que después se pueda trasladar esa experiencia al aula y de esa manera generar propuestas pedagógicas que fomenten la curiosidad, la exploración y el aprendizaje activo en los estudiantes.



La iniciativa es parte de la línea de trabajo que desarrolla la fundación surgida en 2008, en búsqueda de acompañar las políticas educativas de cada provincia, fortalecer las prácticas de enseñanza y promover una educación de calidad.