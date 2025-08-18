La hoja de ruta de TotalEnergies tras la venta de áreas a YPF

El foco de las inversiones de TotalEnergies en Argentina se profundizará en el gas no convencional y offshore, algo que se ratifica con la venta de dos bloques de la ventana del petróleo en Vaca Muerta a YPF. Al respecto, Javier Rielo, vicepresidente en Exploración y Producción de la compañía francesa, definió la nueva hoja de ruta en el VII Forum de Energía de LIDE.

Total embolsó 500 millones de dólares por Rincón de la Ceniza y La Escalonada, que ahora pasarán a manos de YPF. De acuerdo a la empresa, esta transacción les permitirá concentrarse en el desarrollo de sus operaciones en el segmento del gas en las cuencas Neuquina -con áreas como Aguada Pichana Este- y Austral -con el offshore de Tierra del Fuego-.

«Los dos bloques que terminamos cediendo son bloques que producen marginalmente, que no están desarrollados, no es en nada equivalente a los 22 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de nuestras operaciones offshore ni los 20 MMm3/d que tenemos en Neuquén», dijo Rielo en el panel de LIDE.

TotalEnergies tiene aún dos bloques en la Cuenca Neuquina que son clave para su portfolio en Vaca Muerta: Aguada Pichana Este y San Roque. Además, tiene participación en las áreas de exploración de Pampa de las Yeguas II y Cerro Las Minas, donde trabaja en conjunto con YPF.

«No tenemos ninguna intención de irnos ni nada que se le parezca. Vamos a seguir con el mismo nivel de inversión y a continuar para desarrollar nuestra producción de gas», afirmó el funcionario de la compañía que a nivel global se considera «multienergía». «Vivimos situaciones muy complejas en los 50 años que llevamos en el país y nos quedamos», recordó.

Con esa declaración, Rielo evitó que circulen especulaciones sobre una retirada dado los antecedentes de ExxonMobil -que vendió sus activos a Pluspetrol- y Petronas -que salió del proyecto de GNL de YPF y de La Amarga Chica-. Además, aclaró que el escenario de la energía a escala global afronta la volatilidad y la incertidumbre, por lo que las estrategias de las compañías se redefinen continuamente.

La principal variable que miran las empresas como Total es el precio del petróleo, que desde abril ronda los 65 dólares por barril y es un valor que los analistas consideran que se quedará por bastante tiempo. «La industria en su conjunto está aprendiendo a convivir con este ciclo de precios bajos», indicó.