Río Negro define el 10 de octubre el futuro de una nueva área sobre Vaca Muerta

Las ofertas por la nueva área no convencional de Río Negro se conocerán en octubre. (Foto: archivo Matías Subat)

El próximo 10 de octubre al mediodía se conocerán las ofertas para la exploración de una nueva área ubicada en Río Negro con potencial en Vaca Muerta. La inversión mínima se fijó por el gobierno de Alberto Weretilneck en 8,5 millones de dólares, dado que se trata de un proceso que se abrió a partir de una propuesta presentada por una petrolera.

En detalle, se trata del bloque Cinco Saltos Sur, un área que actualmente no está concesionada, pero que ya cuenta con bloques linderos en los que se están encarando la lonja no convencional rionegrina.

Precisamente, esta zona, ubicada bien al oeste de Río Negro, ya tiene en producción tres pozos realizados por la firma Phoenix Global Resources en Confluencia Norte que dieron muy buenos resultados, y otro más a punto de ser conectado en Confluencia Sur.

También la firma Capex tiene un piloto de estudio muy cerca, en el área Cinco Saltos Norte, en donde se estima que el año que viene realizarán el primer pozo con destino a Vaca Muerta.

Ahora, la licitación que se publicó en el Boletín Oficial de la provincia surge de un proyecto de Iniciativa Privada presentado por Pan American Energy (PAE), que manifestó su interés en desarrollar actividades exploratorias con destino al shale.

Con esa iniciativa privada se procede a la licitación ahora abierta que permite que otras petroleras puedan presentar ofertas para competir por el bloque que tiene 252 kilómetros cuadrados.

Desde la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, se indicó que las bases del concurso y la información técnica está disponible en www.energia.rionegro.gov.ar. y se recordó que la inversión mínima es de 8,5 millones de dólares y un pozo exploratorio con una rama horizontal de, al menos, 2.000 metros, condiciones propuestas inicialmente por PAE.

Las ofertas se conocerá el 10 de octubre al mediodía, cuando en la sede de la Secretaría de Estado de Energía se abran los sobre recibidos.