La licitación de las represas del Comahue «hace agua» y va hacia otra prórroga

En tan solo 15 días se cumplirán dos años del vencimiento de los contratos de concesión de las represas del Comahue, el gran complejo generador de energía eléctrica de los ríos Limay y Neuquén que viene vapuleado por las contiendas electorales y afronta ahora lo que se perfila como la séptima prórroga de los contratos y sin definiciones claras sobre su licitación.

Energía On consultó tanto a los gobiernos como a las empresas alcanzadas y las respuestas obtenidas no solo fueron escuetas sino que dieron cuenta que, como cantaría Joaquín Sabina, les sobran los motivos para prorrogar la definición de los cinco complejos hidroeléctricos que no solo emplean a 120 operarios en la zona sino que también regulan el agua para las ciudades, industrias y riego y protegen de crecidas a las ciudades.

Pese a esos relevantes usos consuntivos, lo poco que se supo es que el vencimiento, que por ahora está previsto para el próximo 10 de agosto, se espera que sea postergado por un nuevo decreto, que según trascendió extendería este plazo hasta el «30 de noviembre».

Esta sería la séptima prórroga consecutiva que se da sobre el vencimiento de los contratos originales que datan de la privatización de 1993. La primera prórroga la dio la entonces secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, por medio de la resolución 574 del 10 de julio de 2023. Un mes antes del plazo fatal.

Poco después, el 5 de octubre de 2023 se extendió ese plazo a uno total de 100 días por medio de otra resolucion, la 815/23. Y así entró en una suerte de espiral de resoluciones y decretos que llevan a que en dos semanas se cumplan dos años de prórrogas.

Sin licitación a la vista

El último decreto, el 718/24 se dictó el 9 de agosto del año pasado, el día previo al vencimiento del plazo máximo que preveían los contratos originales de 1993, y marca precisamente que este 10 de agosto terminará esa extensión, aunque todo indica que se extenderá, al menos hasta el 30 de noviembre para poder realizar la tan debatida licitación.

Desde Nación se ha anunciado en varias oportunidades que era inminente el llamado a licitación nacional e internacional para la venta de los nuevos paquetes accionarios que crearon Enarsa y NASA para poder reprivatizar los complejos hidroeléctricos.

La última norma publicada fue el decreto 263/2025 del 10 de abril que, pese a llevar la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputto, ya excedió con extremas creces «los 15 días contados desde su publicación» para realizar el llamado a licitación.

Este último decreto detalló que ampliaba el plazo del llamado a licitación para poder incorporar los intereses de las dos provincias involucradas, Río Negro y Neuquén. Aunque en la práctica, la pretención inicial de participar como parte del poder concedente ya fue rechazada por Nación.

Las represas y sus concesionarios

Los cinco complejos del Comahue que están en este paquete son Cerros Colorados, sobre el río Neuquén, un complejo que están en manos de Aconcagua Energía Generación y que es el único que solo atraviesa Neuquén.

En tanto que en el río Limay, abarcando a Neuquén y Río Negro, se ubican Alicurá que está concesionado a AES Argentina, Piedra del Águila a cargo de Central Puerto; y El Chocón y Arroyito, ambos en concesión a Enel Argentina.

En conjunto, estas hidroeléctricas cuentan con una capacidad instalada de 4.170 MW, lo cual representa cerca del 15% del total de la capacidad instalada del país, correspondiendo además a lo que se define como generación de punta, es decir que es la que más rápidamente puede entregar energía en caso de necesitarse.