La nueva secretaria de Energía aseguró que trabajará para sacar trabas al sector privado

La actual secretaria de Energía, María Tettamanti se presentó por primera vez ante el público como funcionaria y se refirió al nuevo cargo que ocupa: «mi función es que el sector privado me diga que está molestando y yo resolverlo«. Fue designada el 31 de octubre, tras la renuncia de Eduardo Rodríguez Chirillo por motivos personales.

En el marco del 20 aniversario de la empresa Mercado Electrónico de Gas (Megsa), Tettamanti marcó que «el gobierno no crea riqueza. Mi función principal es entender qué molestia le tengo que sacar al sector privado para que invierta y crezca».

Los ejes estratégicos en los que se enfocará en primer lugar es la «descapitalización, desinversión, que es muy visible en el sector de la energía eléctrica. Esto se ve en cortes de energía con problemas en la red de distribución, transporte. No se resuelve de un día para el otro. El verano será caluroso y vamos a tener que resolver con la oferta que tenemos».

Se refirió al plan de contingencia para el verano, publicado por el ex secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Este incluye gestionar la demanda de grandes usuarios y negociar con el mercado regional para asegurar la mayor importación posible según permitan las condiciones. Indicó que Cammesa, la mayorista eléctrica, está en negociaciones con Brasil.

Hay un comité que se reúne quincenalmente para hacer un seguimiento de las políticas a implementar y tomar medidas correctivas de ser necesario. «Después estamos trabajando en que esos problemas se resuelvan en el mediano y largo plazo y que pueda haber mayor inversión en esos sectores. Desregulando e incentivando la libre negociación entre las partes«, subrayó.

En materia de petróleo y gas, resaltó las obras y proyectos en marcha: «hay una iniciativa privada de TGS par ampliar y evacuar esa maravilla que tenemos en Neuquén que es Vaca Muerta, después está el oleoducto y puerto Vaca Muerta Sur. Hay un proyecto de exportación de GNL. Creo que van a seguir surgiendo proyectos«.

«Si toda la sociedad se compromete que esto no cambia, el potencial es enorme. Van a surgir otros proyectos de iniciativa privada, que son lo que están viendo los números. Mi función es que me digan que están molestando y yo resolverlo«, señaló.

Se refirió también al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y marcó que «está claro que las reglas de juego tienen que ser estables. Tiene que haber estabilidad fiscal a largo plazo para que los proyectos sucedan y que las empresas se animen a invertir. El RIGI da una seguridad jurídica mayor para esos proyectos«.

En cuanto al memorandum firmado este lunes por los gobiernos de Argentina y Brasil para exportar el gas de Vaca Muerta, indicó que «es una carta de intención que busca dar una señal al ámbito privado que ambos gobiernos ponemos todo nuestro compromiso en todo lo que el Estado pueda aportar para darle viabilidad a los proyectos».

Secretaria de Energía: «voy a hacer una gestión de continuidad»

En su primera salida pública, la flamante secretaria se refirió a su experiencia en el sector privado y marcó que «siempre estuve del otro lado de la vereda criticando y cuando se me ofreció el cargo dije tengo que ir y poner el hombro. Es un granito de arena y voy a hacer lo imposible para dar lo mejor de mí».

«Lo primero que me gustaría aclarar es que voy a hacer una gestión de continuidad. No estoy asumiendo con un cambio de gobierno, sino que vengo a continuar una política energética que inició Eduardo (Rodríguez Chirillo) y quiero reconocer lo que avanzo en estos diez meses», subrayó. El ex secretario renunció al cargo por motivos personales.

Tettamanti resaltó que el gobierno actual «logró un diagnóstico muy claro de por qué Argentina tiene los problemas que tiene en la macro y en el sector energético. Estamos encarando la causa de los problemas macroeconómicos, que es el gasto público. Es una necesidad bajarlo».