La SIDE realizó un posteo sobre Vaca Muerta y la importancia de hacer inteligencia

Si el sector energético no estaba lo suficientemente convulsionado con la disparada de los precios del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que genera el conflicto bélico en Medio Oriente, la Secretaría de Inteligencia de Estado, más comúnmente conocida por su sigla SIDE, realizó hoy un posteo en el que marcó la importancia de poteger a Vaca Muerta por ser un activo estratégico.

La publicación se dio por medio de la cuenta de X (la exTuiter) de @SIDE_Argentina, en la que sobre una clásica fotografía de una torre de perforación en Vaca Muerta se hizo primero un repaso de la crisis que hoy atraviesa el sector energético a partir de la guerra en el Golfo Pérsico.

«En el mundo convulsionado que atravesamos, la energía volvió a ocupar el centro del tablero global. Es el insumo transversal que sostiene toda la actividad económica y condiciona la estabilidad política, la capacidad productiva y la autonomía estratégica de los países. Quién garantiza abastecimiento y capacidad de exportación no solo crece, también acumula poder en un escenario de competencia creciente por recursos críticos», marcó la SIDE.

Tras eso se señaló que «en ese contexto, Vaca Muerta posiciona a la Argentina como un actor relevante en el mapa energético internacional. Las proyecciones indican que para 2026 las exportaciones energéticas podrían superar los 18.000 millones de dólares anuales, con impacto directo en la balanza comercial, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo nacional».

— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) March 10, 2026

Y se enfatizó que «no se trata únicamente de producción, sino de un activo capaz de influir en equilibrios regionales y atraer intereses globales».

Pero lo más llamativo fue que desde la cuenta oficial de la SIDE se señaló una suerte de repaso de las amenzadas latentes, al indicar que «esa centralidad geopolítica implica exposición a riesgos concretos como injerencia externa, presión sobre infraestructuras críticas, espionaje, ciberataques y la acción de organizaciones criminales en cadenas logísticas y contratos estratégicos».

Y se cerró el posteo asegurando que «proteger un activo de esta magnitud exige información precisa, análisis permanente del contexto internacional y un Sistema de Inteligencia capaz de anticipar escenarios y resguardar los intereses estratégicos de la Nación«.

La publicación generó repercusiones entre trabajadores vinculados con el desarrollo shale, varios de los cuales aseguraron que es la primera vez que la SIDE menciona oficialmente a Vaca Muerta, a pesar de que es sabido que es activo estratégico y con un despliegue cercano de Gendermería Nacional.