En el país de Vaca Muerta, podría haber cortes de gas en este invierno

A pesar de que Vaca Muerta es la segunda formación shale con más gas natural en su interior en el mundo, la combinación de los incidentes bélicos en Medio Oriente con los cambios de reglas del mercado del gas en Argentina, ponen a la seguridad del suministro para el pico del próximo invierno en un escenario de incertidumbre.

Al respecto, el CEO de SAESA, Juan Bosch, aseguró en diálogo con RIO NEGRO RADIO que, de cara a garantizar que no habrá cortes de gas en este invierno, «es algo poco alentador que en 2026 digamos esto, pero va a depender de la meteorología».

Esto se debe a que si bien la disparada del precio del petróleo, que ayer lunes perferó el techo de los 100 dólares es lo que captura la atención, el mercado global del gas natural licuado (GNL) se ha visto aún más afectado, no solo por el cierre del Estrecho de Ormuz, por el que pasaba el 20% del GNL del mundo, sino porque uno de los mayores productores de GNL del mundo como es Qatar debió frenar su producción al no poder transportarla.

Desde el inicio de los ataques, la cotización en el mercado TTF se disparó cerca de un 60%, y de momento las proyecciones indican que podría llegar a los 20 dólares por MBTU, una suba del 100% justo para la temporada en la que Argentina deberá importar, pero además con un cambio en la forma de importación local que aún no está definido.

«El tema es que en GNL no hay tanta opción de proveedor a diferencia de lo que ocurre en petróleo. Entonces su prcio dependerá en gran medida de cuán pronto finalice este conflicto y a la eventual reanudación de la planta de GNL de Qatar, que representa un quinto de la producción mundial y además la liberación de las rutas», indicó Bosch pero explicó que «en cualquier caso, aún no estamos ni en situación de ponernos a comprar. Hay que ver primero quién va a ser el responsable de comprar y a partir de ahí ver cómo está la coyuntura internacional en ese momento, que va a ser recién a fines de abril».

Indefiniciones en el mercado interno

Según explicó, la previsión que desde el gobierno nacional se había hecho para este año es de una necesidad de 20 cargamentos de GNL para este invierno, un poco menos que los 27 importados el año pasado.

Pero Bosch detalló que si ya es de por sí complejo el escenario de precios y proveedores, hay dos factores de indefinición más puertas adentro de Argentina: la reforma de las rutas de transporte dentro del país y la definción de la empresa privada que por primera vez desde 2008 reemplazará a la estatal Enarsa en la importación del GNL.

Bosch detalló que actualmente «se están definiendo en el mercado las rutas de transporte. En el transporte de gas en Argentina, Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) tienen asignado a distintos tipos de usuario y fueron asignados teniendo en cuenta cómo se producía gas en Argentina. Concretamente, la Cuenca Norte aportaba unos 20 a 24 millones de metros cúbicos hace unos cuantos años y hoy no aporta prácticamente nada, aporta 2,5 millones de metros cúbicos. Entonces, se está rerruteando el gas, por decirlo de alguna manera. Y esa reasignación hace que los que no tenían transporte ahora tengan que buscar alguna solución».

El titular de SAESA explicó que «es muy importante asegurarse el abastecimiento de gas y de transporte y se están realizando todas las negociaciones de contrato de que tradicionalmente ocurrían entre abril y mayo para comenzar el primero de mayo, pero ahora están dándose anticipadamente».

Se requieren 20 cargamentos, pero no hay aún importador

Y justo a esto se da la indefinición del cargador privado que reemplazará a la estatal Enarsa en la importación del GNL necesario para cubrir el pico invernal. En este punto, Bosch marcó que «recién a fines de abril se va a saber el cargador», por el plazo de la licitación que recién lanzó Nación el lunes pasado.

Ante lo cual, consultado sobre las garantías que tiene el país de no volver a sufrir un corte de servicio de gas como sucedió el año pasado con las estaciones de servicio de GNC, reconoció que «es algo poco alentador que en el 2026 digamos que esto depende de la meteorología, pero es importante tener presente dos elementos. Primero, que muchos años de desinversión y de financiamiento del sector no es tan fácil de solucionarlo. Todavía falta mucha construcción de gasoductos, no solo a nivel troncal, sino también a nivel distribución. Y segundo está el desafío cultural. Hay una cultura en muchos hogares de no cuidado de este recurso que es un recurso escaso porque no lo hemos pagado a lo que valía».



