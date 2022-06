Las pymes de Vaca Muerta recibieron contratos por casi US$ 540 millones en 2021

Tras la reciente aprobación de la nueva ley de Compre Neuquino, que enfrentó a las empresas del sector petrolero con el gobierno, los datos oficiales muestran que los proveedores locales de Vaca Muerta recibieron contratos por casi 540 millones de dólares en 2021. La provincia reconoció el aumento en el dinero que movió la industria, pero reclamó mayores contrataciones.

La cifra de las contrataciones significa un salto superior al 60% en dólares respecto a la torta que dejaron las empresas en 2020, año signado por la pandemia. A su vez, equivale a más de un cuarto de todo el dinero que se repartió en el universo de empresas donde el Estado neuquino considera que hay oferta local.

Según los datos oficiales del Centro Pyme Adeneu, a los que accedió este medio, las Empresas Certificadas Neuquinas (ECN) accedieron a contrataciones por unos 536 millones de dólares el año pasado. Mientras que en 2020 registraron contratos por unos 329 millones de dólares, lo que redondea un salto interanual del 63%.

En números US$ 1.985 millones es lo que destinaron las petroleras y empresas de servicio especiales en contrataciones el año pasado en rubros donde hay empresas certificadas, que se quedaron con más de un cuarto de esa cifra.

Acorde a los registros del gobierno, el total de contrataciones fue de 1.985 millones de dólares en 2021, en los rubros donde la autoridad de aplicación considera la existencia de oferta local de proveedores. Este es el punto que inquieta al gobierno y por el cual reclaman mayores contrataciones locales.

“En el informe elaborado por la autoridad de aplicación, se evidencian mejoras en los niveles de contratación de Empresas Certificadas Neuquinas. Sin embargo, aún se dispone de un potencial de mejora para poder alcanzar los valores requeridos por la normativa”, señalaron desde el gobierno, en un comunicado oficial.

En total son 15 las empresas operadoras y 23 las de servicios especializados (torre, ingeniera, obras y otros) las que son considerados como sujetos obligados por la Ley 3338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina.

En núermos 110 empresas son las que tienen el certificado actualmente y el gobierno espera que aumente con la nueva ley.

Sobre las pymes certificadas, el gobierno marcó que se sumaron unos 25 proveedores de servicios locales el año pasado, lo que permitió alcanzar las 110 empresas con el papel que las identifica como neuquinas.

El ranking por empresas

Las tres petroleras que mayor cantidad de dinero movieron en contrataciones de empresas con el certificado son YPF, Shell y Pan American Energy (PAE). Según la información que presentaron a la autoridad de aplicación, la petrolera de bandera hizo contratos por US$ 604 millones; Shell otros US$ 333 millones y PAE por unos US$244 millones.

Si se mira únicamente el porcentaje de empresas locales contratadas sobre el total, las tres petroleras que mayor cantidad de trabajos dieron a pymes con certificado son TotalEnergies (35%), YPF (33%) y ExxonMobil (32%). Para tener en cuenta la escala, la empresa francesa movió US$ 21 millones y la norteamericana unos US$ 65 millones.

En el caso de las empresas de servicio especiales, las que mayor cantidad de dinero movieron fueron Halliburton, San Antonio y Nabors: US$ 61 millones; US$ 52 millones; y US$ 51 millones respectivamente.

A su vez, las que mayores contratos a pymes certificadas dieron el año pasado fueron AESA (56%), Halliburton (32%) y Ensign (32%).

Por último, desde el Centro Pyme señalaron que a las empresas operadoras y de servicios especializados que no entregaron la información correspondiente o la presentaron de forma incorrecta, se las intimó a que cumplan. Algunas de las compañías están en proceso de regularizar la situación.