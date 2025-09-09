Las pymes de Vaca Muerta también se suben a los proyectos exportadores: «Ya estamos en el midstream»

La mirada de las pymes de Neuquén y su rol en Vaca Muerta fueron tema de debate en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Expo 2025, la feria más destacada del sector que se desarrolla desde este lunes en el predio de la Rural, en Buenos Aires. «Estamos en un impasse en la actividad«, reconoció Mauricio Uribe, presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene), quien de todos modos dijo que con las nuevas apuestas en el segmento del midstream, las firmas locales también tendrán su oportunidad.

El referente empresario habló de las expectativas del sector e indicó que si bien este año «no fue malo», el 2024 «fue mucho mejor» como consecuencia de «problemas coyunturales» que se acentuaron en el último semestre. Mencionó, entre ellos, la inestabilidad de la macroeconomía argentina y los precios «poco convenientes» del petróleo a nivel internacional.

El segmento midstream, una oportunidad para las pymes de Vaca Muerta

La industria alrededor de Vaca Muerta es clave para el ritmo de trabajo de las pymes neuquinas, por lo que sus decisiones de inversión terminan repercutiendo en la actividad de los actores locales de la cadena.

Uribe, consultado por el presente del sector, dijo que en el último tiempo las inversiones se concentraron en el segmento del midstream, con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte y de evacuación del petróleo y el gas que se produce en los yacimientos no convencionales.

Esta tendencia fue calificada positivamente por el titular de Fecene, quien destacó la posibilidad de tener un «país petrolero» si se invierte pensando en la exportación.

También resaltó que implicará una oportunidad de crecimiento para las pymes neuquinas.

Aseguró que las firmas de la provincia, que se distribuyen mayormente entre Neuquén capital, Añelo y Rincón de los Sauces, ya tienen experiencia en el midstream, a partir de proyectos como el Duplicar de Oldelval y más acá en el tiempo, con el oleoducto Vaca Muerta Sur, que continúa tendiéndose entre Neuquén y la costa de Río Negro.

«Estamos insertos en el midstream» afirmó y agregó que esta etapa que se inicia con los grandes proyectos exportadores en torno a la Cuenca Neuquina abrirá una ventana para «volver a aportar lo que tenemos, que es la cercanía, el expertise y el trabajo de calidad«.

Las pymes neuquinas advierten por un «bache»

Junto a Uribe estuvo Daniel González, secretario de Fecene y también de Acipan, la cámara de comercio, industria y afines de Neuquén capital.

Al analizar Vaca Muerta, sostuvo no se debe olvidar que lo que se produce son «commodities», sujetos a los vaivenes de precios internacionales, muchas veces poco convincentes y rentables para la industria.

Consideró que hoy la formación está en un «bache», aunque aclaró que quienes «trabajamos en la industria ya estamos acostumbrados, esto tiene subidas y bajadas».

También resaltó que Vaca Muerta, más allá de la incertidumbre, se convirtió en lo más parecido a una política de Estado en Argentina. «Cualquier gobierno sabe que son ingresos de divisas genuinas, esto tiene continuidad porque es lo que necesita el país».

Fecene representa en la actualidad a casi 600 empresas, abarca a cerca de 45 mil trabajadores e integra a cinco cámaras empresarias de distintos rubros vinculados a la actividad hidrocaburífera.