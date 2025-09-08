Gustavo Medele y las multinacionales que se van de Vaca Muerta: «Saben que pueden salir»

Gustavo Medele, ministro de Energía de Neuquén, se refirió este lunes a la salida de empresas multinacionales de Vaca Muerta y destacó que, mientras se continúa buscando inversiones, la Provincia también ofrece «facilidades» para que las firmas lleguen a la formación, prueben su potencial y luego «puedan salir» si necesitan rotar su portafolio internacional.

El funcionario analizó la actualidad del sector, con eje en el no convencional, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la Argentina Oil & Gas Expo 2025, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el jueves, en el predio de la Rural en Buenos Aires.

En una de sus primeras definiciones, dijo que la Cuenca Neuquina tiene una nueva «hipótesis» y está enfocada en la posibilidad de «crecer fuera del país», poniendo como ejemplo los grandes proyectos exportadores del GNL y el oleoducto Vaca Muerta Sur, ambos pensados para sacar la producción al exterior.

Dijo que en el último año la industria experimentó un «cambio disruptivo» en su percepción, superando las dudas sobre Vaca Muerta para empezar a trabajar en su proyección hacia el mercado internacional.

«La hipótesis de este año y de los próximos va a ser cuánto podemos exportar«, dijo Medele en el primer tramo del reportaje.

Vaca Muerta y su atractivo para las empresas multinacionales

La venta de activos por parte de grandes jugadores multinacionales también fue abordada por el ministro de Energía neuquino, quién ponderó las recorridas que el gobernador Rolando Figueroa «empezó el año pasado y continuó en este para sumar actores» a la actividad.

Indicó que, durante las rondas de negocios, el Gobierno expuso «las facilidades que hay para trabajar y también para salir«. Esto, de acuerdo a Medele, «no es menor, ya que una empresa que decide invertir en algún momento va a tener que cambiar su portafolio.

«Para las empresas va a ser fácil adquirir concesiones, asociarse, licitar, pero también va a ser fácil salir y ese es un mensaje muy positivo«, analizó.

Foto: Enrique García Medina.

El ministro sostuvo que es poco probable que las firmas «se especialicen en algo y no quieran rotar su portafolio«, por lo que las facilidades que ofrece Vaca Muerta son bien ponderadas por la industria.

«Al inversor le da mucha tranquilidad saber que puede ingresar, puede probar y si necesita rotar su portafolio, sabe que lo puede hacer«, insistió.

Regalías y exportación, en la agenda del ministro de Energía de Neuquén

Sobre el potencial exportador de la formación, dijo que hoy ya es palpable y llamó a trabajar más insistentemente para «reducir los costos» de cara al mercado internacional, que tiene «valores muy distintos a lo que se encuentra en el mercado local».

«Cuando uno vende internacionalmente, el precio lo pone otro y compite con productores de todo el mundo que intentar vender al menor precio posible, por lo que la Cuenca Neuquina tiene que hacerlo al menor costo posible«.

Frente a ese escenario, de alta competitividad y exigencia del mercado, destacó los trabajos «en conjunto» en la industria», con firmas que decidieron asociarse para «encarar» proyectos destinados a la exportación, como fue el caso de VMOS y las sociedades formadas alrededor del plan Argentina LNG.

Medel también se refirió al impacto de la paridad de exportación y la caída del precio del petróleo en las regalías que obtiene Neuquén, lo que llevó a recalibrar ciertos gastos de la provincia.

Consideró que los márgenes más chicos, llevaron al gobierno a «buscar como optimizar» el gasto que se destinaba a ciertos servicios, sin que esto signifique dejar de brindarlos.

«Tenemos que dar el mismo servicio optimizando el gasto«, dijo, en referencia al costo que significaba para al Provincia la ausencia de redes de gas natural en algunas localidades del interior, a las que había que abastecer con importantes cargamentos de GLP.