Habilitaron el cruce por Pino Hachado con «precaución»: el estado de Cardenal Samoré y los otros pasos a Chile
Vialidad Nacional actualizó el estado de los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, un reporte clave si necesitas viajar a Chile este martes 11 de agosto.
Se anticipa otra semana complicada en los pasos fronterizos hacia Chile. Quienes planeen viajar o regresar del país vecino deberán consultar el parte actualizado de Vialidad Nacional, ya que se anunció un nuevo temporal de nieve que está retrasando la apertura de los complejos internacionales en Neuquén y Río Negro.
La situación no solo complica a los turistas, sino también a los transportistas, algunos de los cuales llevan varios días varados a la espera de continuar su viaje. A continuación, te contamos cuál es el estado actual de los pasos fronterizos.
Reapertura de Pino Hachado: qué pasa con Cardenal Samoré
Vialidad Nacional emitió un primer reporte a las 8 en el que informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. Sin embargo a las 10.10 actualizó el parte y comunicó la reapertura oficial.
En el informe, el organismo detalló que el paso se encuentras transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos. La calzada tiene sectores con hielo.
En tanto, Cardenal Samoré se encuentra habilitado. El organismo informó que el paso está transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículo. La calzada presenta acumulación mínima de nieve.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este martes 11 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta de Acceso / Provincia
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones de Calzada y Clima
|Requisito / Indicación
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio pesado con sectores de barro, huellas poceadas y escarcha/hielo acumulado en sectores sombríos por heladas severas.
|Portación obligatoria de cadenas físicas. Prohibida la circulación nocturna.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Cerrado por intensas acumulaciones de nieve y hielo sobre la traza en el sector de alta montaña/acceso Batea Mahuida.
|No transitar hasta la reapertura por despeje vial.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Ruta de ripio poceada con barro y parches de hielo. Travesía mediante barcaza en el Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas. Requiere reserva previa confirmada para el transbordo en barcaza.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Cerrado
|Inhabilitado por veda invernal debido a la acumulación de nieve y hielo en alta montaña.
|No transitar.
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