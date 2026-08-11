Habilitaron el cruce por Pino Hachado con «precaución»: el estado de Cardenal Samoré y los otros pasos a Chile

Se anticipa otra semana complicada en los pasos fronterizos hacia Chile. Quienes planeen viajar o regresar del país vecino deberán consultar el parte actualizado de Vialidad Nacional, ya que se anunció un nuevo temporal de nieve que está retrasando la apertura de los complejos internacionales en Neuquén y Río Negro.

La situación no solo complica a los turistas, sino también a los transportistas, algunos de los cuales llevan varios días varados a la espera de continuar su viaje. A continuación, te contamos cuál es el estado actual de los pasos fronterizos.

Reapertura de Pino Hachado: qué pasa con Cardenal Samoré

Vialidad Nacional emitió un primer reporte a las 8 en el que informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. Sin embargo a las 10.10 actualizó el parte y comunicó la reapertura oficial.

En el informe, el organismo detalló que el paso se encuentras transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos. La calzada tiene sectores con hielo.

En tanto, Cardenal Samoré se encuentra habilitado. El organismo informó que el paso está transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículo. La calzada presenta acumulación mínima de nieve.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este martes 11 de agosto de 2026: