BioArgentina llega por primera vez a la Patagonia: Bariloche reunirá a referentes de la biotecnología

Se busca potenciar la relación entre la academia, la ciencia y la empresa, llevar al mercado productos innovadores y apoyar la creación de startups de base científica tecnológica. Gentileza.

La biotecnología argentina tendrá este año una de sus principales citas en la Patagonia. BioArgentina, el encuentro que reúne a referentes de la ciencia, la industria y el ecosistema emprendedor, realizará por primera vez una edición en la región y eligió a Bariloche como sede.

La 13ª edición será el 11 de noviembre en el Hotel Sheraton, bajo el lema “Conocimiento que crea valor”. El evento está Organizado por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) que reúne a 34 empresas establecidas y más de 100 startups vinculadas al ecosistema biotecnológico nacional.

La participación será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. BioArgentina busca generar puentes entre investigadores, científicos, empresas, startups e inversores. La agenda combinará conferencias, paneles, espacios de networking y las denominadas BioRondas de Negocios, pensadas para vincular proyectos científicos y tecnológicos con actores capaces de llevarlos al mercado.

De Paraná a la Patagonia

La llegada a Bariloche profundiza el perfil federal del encuentro del año pasado en Paraná donde más de 600 personas participaron de la 12ª edición, que reunió a científicos, empresarios, emprendedores, inversores, estudiantes y funcionarios.

Lo que quedó demostrado fue la fuerte presencia de un ecosistema que ya excede ampliamente los laboratorios: la biotecnología argentina avanza sobre áreas tan diversas como salud humana y animal, producción agropecuaria, energía, ambiente, nuevos materiales e inteligencia artificial aplicada a la biología. También dejó planteado uno de los principales desafíos del sector: cómo convertir la capacidad científica del país en empresas, productos y soluciones capaces de escalar y competir internacionalmente.

Esa discusión será precisamente uno de los ejes de la edición que llegará a Bariloche. “Llevar BioArgentina por primera vez a la Patagonia es también una manera de federalizar la innovación y poner en valor el enorme potencial científico y tecnológico que existe en las distintas regiones del país”, señaló Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la CAB.

Una mirada internacional sobre ciencia y mercado

Entre las primeras presencias confirmadas está Elik Chapnik, CEO de Yeda, la organización de transferencia tecnológica del Weizmann Institute of Science de Israel. Su participación aportará una perspectiva internacional sobre uno de los interrogantes centrales del encuentro: cómo transformar conocimiento científico en innovación y oportunidades de mercado.

La elección de Bariloche suma, además, una dimensión particular. La ciudad y la región concentran capacidades científicas y tecnológicas desarrolladas durante décadas y la llegada de BioArgentina permitirá acercar ese ecosistema a empresas, inversores y referentes de distintas partes del país.

La agenda completa y los participantes serán anunciados en los próximos meses. La inscripción será gratuita y requerirá registro previo ya que los cupos son limitados.