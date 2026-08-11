Martes con acumulación de nieve en todo Bariloche: sin clases y tránsito con uso de cadenas obligatorio

La nieve se acumuló en todos los sectores de la ciudad, incluso el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

La nieve llegó con fuerza entre la tarde del lunes y este martes, en el que continúan las precipitaciones con distinta intensidad en todo Bariloche. La acumulación de nieve en distintos sectores motivó la exigencia de la Municipalidad de circular únicamente con cadenas en los vehículos. El aeropuerto está operativo.

Además algunas calles de pendientes pronunciadas fueron cortadas al tránsito de manera preventiva y se solicita circular con extrema precaución porque a pesar de que que en avenidas y calles troncales la máquina despejó la nieve, la continuidad de precipitaciones volvió a cubrir las trazas con el manto blanco.

Como consecuencia de las condiciones climáticas adversas, el Consejo Escolar Zona Andina dispuso la suspensión de clases en el turno mañana, tarde y vespertino para todos los establecimientos. La misma medida adoptaron las universidades de Río Negro y Comahue.

El aeropuerto internacional de Bariloche se mantiene operativo, en la grilla de esta mañana dos vuelos tienen demoras y uno despegó 9:30. Mientras que el transporte urbano funciona con algunas demoras.

La Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón se mantiene con un corte preventivo desde anoche, dispuesto por Vialidad Nacional y lo mismo ocurre en la Ruta 23 desde Dina Huapi hacia Comallo.

En tanto, la Provincia anunció el envío de 600 toneladas de sal de la empresa Alpat para que se distribuyan en las calles. “Queremos acompañar a la comunidad de Bariloche y dar respuestas concretas frente a este temporal. Desde la Provincia vamos a enviar 600 toneladas de sal para que el Municipio pueda distribuirlas en las calles y reducir los riesgos que genera el congelamiento”, señaló el gobernador Alberto Weretilneck.

La nieve se acumuló en todos los sectores de la ciudad, incluso el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

Los trabajos de las cuadrillas

Las seis delegaciones municipales mantienen desplegados sus equipos y personal desde las primeras horas de este martes, mientras continúa vigente la alerta amarilla.

Las tareas se concentran en atender los sectores que presentan mayores dificultades y sostener las principales vías de circulación.

De acuerdo con el último parte difundido por Protección Civil, persisten las nevadas con acumulación en toda la ciudad. Además, continúa vigente para este martes 11 de agosto una alerta amarilla por nevadas, con precipitaciones de variada intensidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, se recuerda que el uso de cadenas es obligatorio y se solicita circular con máxima precaución, aumentar la distancia entre vehículos, respetar los cortes de calles que puedan disponerse y evitar desplazamientos que no sean necesarios.

También se recomienda mantener despejadas las veredas, verificar el estado de los techos y proteger las cañerías que se encuentren a la intemperie. Dentro de los hogares, es fundamental mantener una ventilación adecuada de los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las calles y avenidas tienen presencia de nieve sobre la calzada.

El acceso a Catedral, transitable con precaución

La ruta de acceso al cerro Catedral se encuentra transitable con precaución, según el parte oficial de Catedral Alta Patagonia.

En la montaña, las nevadas mejoraron notablemente las condiciones de las pistas de esquí y snowboard con 40 centímetros acumulados en las últimas 24 horas en el sector superior, lo que permite que haya casi un metro de nieve pisada.

Las nevadas continúan en el cerro donde la temperatura a las 9 marcaba -8°C en la cumbre.