Cande Molfese está embarazada: espera su primer hijo junto a Joaquín y así anunció la feliz noticia

La actriz e influencer Cande Molfese confirmó una de las noticias más especiales de su vida: está embarazada y espera su primer hijo junto a su pareja, el productor teatral Joaquín. La noticia fue anunciada a través de las redes sociales, donde compartió una serie de imágenes que rápidamente se llenaron de mensajes de felicitaciones.

“Ahora somos 5”, escribió Molfese en la publicación con la que dio a conocer el embarazo. El posteo superó los 80 mil “Me gusta” y recibió cientos de comentarios de seguidores y colegas, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Cande Molfese anunció su embarazo con una emotiva publicación

Para compartir la noticia, Cande Molfese y Joaquín posaron sonrientes con el test de embarazo positivo. La actriz también mostró una de las primeras imágenes de la ecografía, registrando así uno de los momentos más importantes para la pareja.

La frase elegida para el anuncio tuvo además un significado especial. Cuando escribió “Ahora somos 5”, Molfese incluyó a Almendra y Romeo, sus dos perros, que forman parte de su vida cotidiana y también fueron protagonistas de las imágenes.

En una de las postales se los puede ver junto al test positivo y la ecografía, en una publicación con la que la influencer celebró públicamente la llegada de su primer hijo.

La historia de amor de Cande Molfese y Joaquín

Molfese y Joaquín comenzaron su relación a principios de 2025, aproximadamente un año después de que la actriz terminara su vínculo con Gastón Soffritti.

La historia tuvo como escenario inicial el teatro. Según contó tiempo atrás la propia Molfese, se conocieron mientras trabajaban en la obra “Escape Room”, donde ella había ingresado para realizar un reemplazo.

“Nos conocimos trabajando porque él era el productor de la obra Escape Room, en la que hice el reemplazo de Sofi Morandi. Lo vi y sentí que era él”, recordó la actriz.

Incluso reveló que en aquel momento decidió averiguar si Joaquín estaba disponible sentimentalmente. Para eso recurrió a su compañera Brenda Gandini, quien le confirmó que estaba soltero.

De la convivencia a la llegada de su primer hijo

El vínculo avanzó rápidamente y, a pocos meses de comenzar el romance, Cande Molfese y Joaquín decidieron apostar por la convivencia.

Ahora, poco más de un año después del comienzo de la relación, la pareja atraviesa una nueva etapa con la espera de su primer hijo.

Con el test positivo, la ecografía y Almendra y Romeo como parte del anuncio, Cande Molfese eligió compartir la noticia con sus seguidores y celebrar públicamente el crecimiento de la familia.