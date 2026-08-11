Cortan la Ruta 237 por autos varados: el estado de las rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro este 11 de agosto
El tramo afectado en la Ruta 237 es el comprendido entre Piedra del Águila y la RN 40. La cordillera se encuentra bajo alerta y los sectores más afectados por las bajas temperaturas son las rutas que presentan acumulación de nieve o hielo en sectores-
Una vez más, la cordillera de Neuquén y Río Negro está bajo alerta por intensas nevadas. El temporal complicó el estado de rutas clave en la región y, por este motivo, algunas escuelas decidieron suspender las clases para evitar accidentes durante los traslados.
Sin embargo, muchas personas deben salir a trabajar de todas formas. Por eso, te contamos cómo se encuentran los caminos más transitados. Recordá que, si tenés que viajar, la Ruta 40 aún presenta restricciones en la circulación.
Suspenden el tránsito en la Ruta 237, entre Piedra del Águila y la Ruta 40
Vialidad Nacional emitió un reporte a las 12.30 para informar la suspensión de la circulación en la Ruta Nacional 237 en el tramo comprendido entre Piedra del Águila y el empalme con la Ruta Nacional 40.
La medida se tomó debido a la presencia de vehículos varados sin cadenas y calzada con acumulación de hielo y nieve.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 11 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática, por lo que es obligatorio portar cadenas en todos los vehículos.
Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tipo
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales / Alertas de Último Momento
|Requisito / Indicación
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|Rinconada – Zapala (Neuquén)
|🟡 RESTABLECIDA / Extrema precaución
|Reporte 13:30 hs (14:00 hs): Restablecida la circulación para todo tipo de vehículos. Presencia de hielo y nieve acumulada por condiciones adversas.
|Uso obligatorio de cadenas. Evitar tránsito nocturno o de madrugada.
|Ruta Nacional 237
|Nacional
|Piedra del Águila – Empalme RN 40
|⛔ CIRCULACIÓN SUSPENDIDA MOMENTÁNEAMENTE
|Reporte 12:30 hs: Suspensión por vehículos varados sin cadenas e intensa acumulación de nieve e hielo. Equipos despejando y asistiendo.
|Prohibido circular momentáneamente. Equipos operando.
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|El Bolsón – Villa Mascardi (Río Negro)
|🟠 RESTRINGIDA (Corte levantado)
|Reporte 12:45 hs: Se levanta el corte de circulación. Calzada asfaltada transitable con extrema restricción por heladas.
|Uso obligatorio de cadenas físicas.
|Ruta Nacional 1S40
|Nacional
|Emp. RN 23 – Límite con Chubut (Río Negro)
|🟠 RESTRINGIDA
|Ripio con baja adherencia por barro, banquinas inestables, curvas cerradas, serrucho y piedras sueltas (Ñorquinco).
|Solo vehículos 4×4 y tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 23
|Nacional
|Comallo – Pilcaniyeu – Empalme RN 40 (Río Negro)
|🟠 RESTRINGIDA
|Habilitado únicamente para vehículos livianos. Tramo con sectores de pavimento y calzada natural con barro/hielo.
|Habilitado solo livianos con cadenas. Restricción total a vehículos pesados.
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|Empalme RN 231 – RP 63 (Río Hermoso / Siete Lagos)
|🟡 RESTABLECIDA / Extrema precaución
|Restablecida la circulación. Presencia de hielo y nieve acumulada.
|Uso obligatorio de cadenas. Evitar tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|La Salada – Buta Ranquil
|⛔ INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación de nieve, placas congeladas y viento blanco con ráfagas intensas.
|Prohibido circular. Equipos pesados operando.
|Ruta Nacional 231
|Nacional
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada mojada por precipitaciones y aguanieve en cotas altas.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Nacional
|Las Lajas – Paso Pino Hachado / Aduana
|⛔ INTRANSITABLE (Corte Total)
|Temporal de nieve, acumulación extrema sobre la traza y viento blanco. Paso cerrado.
|Prohibido el tránsito. Equipos operando.
|Ruta Provincial 6
|Provincial
|El Cholar – Paso Pichachén (Nqn) / El Bolsón – Ñorquinco (RN)
|⛔ / 🟡 Cerrada a Chile / Precaución
|Cierre estacional por veda invernal hacia Pichachén. En tramos de ripio habilitados: barro y pozos.
|Portación obligatoria de cadenas en tramos habilitados.
|Ruta Provincial 7
|Provincial
|Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces
|🟡 Transitable con precaución
|Tránsito pesado constante. Baches profundos, calzada húmeda y banquinas inestables con barro.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Provincial 8
|Provincial
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|🟡 Transitable con precaución
|Tramos de ripio deteriorados, deformaciones en calzada y banquinas de barro.
|Portación obligatoria de cadenas. Circular a baja velocidad.
|Ruta Provincial 5
|Provincial
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)
|🟡 Transitable con precaución
|Acumulación de agua, sedimento y barro en badenes por precipitaciones recientes.
|Extremar precauciones en vehículos livianos.
|Ruta Provincial 13
|Provincial
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|⛔ / 🟡 Corte en P. Pinos / Precaución
|Intransitable entre Primeros Pinos y Litrán por acumulación de nieve. Litrán – Icalma habilitado con precaución.
|Portación obligatoria de cadenas en tramos habilitados.
|Ruta Provincial 23
|Provincial
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Ripio deteriorado por barro y nieve. Hielo acumulado en la Cuesta de Rahue.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Provincial
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – SMA
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada de ripio poceada con barro y congelamiento por heladas intensas.
|Portación obligatoria de cadenas. Uso recomendado para vehículos 4×4.
Comentarios