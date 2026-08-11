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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 12 de agosto en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 12 de agosto.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 11 de agosto

CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8:30 a 12:30Zona aledaña a intersección de San Martín y AnayaAmpliación de la capacidad de distribución para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio
De 08.30 a 12.30Desde Virgen del Lujan hasta Basavilbaso entre Río Quinto y GazzariMantenimiento preventivo de la red de distribución y poda preventiva para mejorar la seguridad y confiabilidad del suministro.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 12 de agosto.

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