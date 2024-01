Ley ómnibus: Finalmente las provincias podrán prorrogar las actuales concesiones petroleras

El secretario de Energía detalló que la eliminación de las prórrogas no afectará a las actuales concesiones petroleras, en las que se respetará ese derecho.

Finalmente Río Negro y Neuquén podrán seguir adelante con su plan para la renegociación de las concesiones petroleras que están próximas a vencer, dado que si bien el proyecto de ley ómnibus que impulsa el gobierno contempla la eliminación de las prórrogas, el titular de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó ante el plenario de Diputados que sólo se aplicará a las nuevas concesiones.

El secretario de Energía de la Nación realizó una extensa presentación y una aún más larga ronda de consultas ante el plenario de la Cámara Baja en la que reconoció que uno de los temas que podrán ser «aclarados» en el texto final de la ley es el referido a los plazos de vencimiento y extensión de las concesiones hidrocarburíferas.

Es que el texto original presentado en el Congreso plantea la eliminación del actual derecho de las compañías productoras de gas y petróleo de acceder a prórrogas de 10 años en las concesiones que tienen, un punto que no solo llevaba a un vencimiento masivo de bloques en la Cuenca Neuquina en un puñado de años, sino que además rompía la ilusión de gobiernos como el de Alberto Weretilneck de impulsar cambios rápidos con dichas renegociaciones.

«Un punto, que si hay que clarificarlo en la redacción lo haremos, son las prórrogas. El tema que no sean automáticas es porque uno estaría de alguna manera consintiendo que los permisionarios tengan una renta perpetua mientras invierten lo que se comprometen», explicó Rodríguez Chirillo.

Y defendió el cambio, al remarcar que «de esta manera, una vez vencido el plazo de la concesión, que son largos, se abre a la competencia. Y eso es lo que queremos hacer».

Sin embargo, el funcionario reconoció que dicho cambió será solo para las nuevas concesiones que se otorguen una vez que dicha modificación esté en vigencia, y no en forma retroactiva. Es decir, que el cambio no se aplicará a las concesiones actuales.

«Si hay concesiones otorgadas que al momento actual tienen derecho a la prórroga, ese derecho se le va a respetar. Es a las que están otorgadas hoy, pero a futuro no», detalló Rodríguez Chirillo. Sobre un tema que había sido el eje de debates en la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y que desde YPF se tomó la posta de pedir la modificación.

Tal como publicó Energía On, las empresas entendían que no solo era legalmente irregular cercenar un derecho que las empresas ya tenían, sino que además la medida desalienta las inversiones en los últimos años de las concesiones, ya que las empresas no tienen certezas de que podrán retener dicha área cuando venza y sea licitada.

En la Cuenca Neuquina son cerca de medio centenar los bloques cuyas concesiones están llegando a su fin entre 2025 y 2027, y que además la norma propuesta marca que deberán ser licitadas con un año de anticipación, es decir a la brevedad.

El dato 10 años es el plazo de extensión de las concesiones que tiene la actual legislación y sin tope de cantidades. Los bloques que vencen en los próximos años ya accedieron a una primera prórroga.

Si bien hay grandes expectativas entre las empresas que se especializan en la producción convencional de poder acceder a algunas de las áreas que están llegando al fin de sus concesiones, la cantidad es tan alta que difícilmente de vencer todas juntas pudieran haber encontrado interesados para su totalidad.

La advertencia de Rodríguez Chirillo sobre la no retroactividad del cambio es una bocanada de aire para las provincias que podrán continuar con sus planes de negociar prórrogas y también para las operadoras como es el caso de YPF que tan solo entre Río Negro y Neuquén enfrentan el vencimiento de 15 concesiones, algunas clave como es el caso del emblemático bloque Loma La Lata, ubicado en el corazón productivo de Vaca Muerta.