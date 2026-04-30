Mineras de Santa Cruz respaldan la política del gobierno provincial para fortalecer la promoción del empleo local

Referentes de la industria minera valoraron el diálogo con el Gobierno provincial y coincidieron en que la capacitación de trabajadores locales será clave para ampliar la participación santacruceña en puestos estratégicos del sector.

Las empresas mineras que operan en Santa Cruz expresaron su respaldo a la decisión del Gobierno provincial de profundizar la política de promoción del empleo local en la industria extractiva, en el marco de la implementación de la Ley 3.141, que establece prioridades para la contratación de trabajadores santacruceños.

Desde la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), su presidenta Verónica Nohara destacó los avances logrados a partir de las mesas de trabajo que reúnen al sector privado, autoridades provinciales y proveedores. Según afirmó, estos espacios permiten abordar de manera conjunta las necesidades de cada operación y encontrar mecanismos que favorezcan una mayor inserción laboral de residentes de la provincia.

“Está bueno armar estas mesas de trabajo para, junto con el Gobierno, ver cómo canalizar este tema y seguir formando más gente para incrementar el empleo local”, sostuvo Nohara al referirse al trabajo articulado que se viene desarrollando.

La empresaria señaló que existe un compromiso compartido entre todos los actores para cumplir con la normativa vigente, aunque reconoció que uno de los principales desafíos sigue siendo la cobertura de puestos especializados. Entre ellos mencionó la escasez de ingenieros en mina, personal técnico calificado y profesionales preparados para desempeñar funciones jerárquicas dentro de las compañías.

“En Santa Cruz hay muy pocos ingenieros en mina. Hoy muchos vienen de otras provincias, como San Juan”, explicó, al remarcar la necesidad de fortalecer la formación de recursos humanos locales para que más santacruceños puedan acceder a cargos estratégicos dentro del sector.

En ese contexto, las compañías también coincidieron en la importancia de avanzar en la registración del personal dentro del Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), una herramienta que permitirá al Estado provincial fiscalizar el cumplimiento de la ley mediante inspecciones periódicas del Ministerio correspondiente.

Desde el sector empresarial indicaron que en muchos puestos operativos ya se supera el 90 por ciento de empleo local, por lo que el objetivo ahora está centrado en regularizar y ampliar la participación provincial en áreas de staff y conducción técnica.

Las firmas mineras valoraron además el rol del Ejecutivo provincial en la generación de estos espacios de diálogo, al considerar que las reuniones periódicas permiten detectar dificultades concretas, ajustar criterios de implementación y construir soluciones consensuadas para sostener el crecimiento de la actividad.

Con el acompañamiento del sector privado y una estrategia enfocada en la capacitación, Santa Cruz busca consolidar un modelo productivo en el que el desarrollo minero se traduzca en más oportunidades laborales para los habitantes de la provincia, sin afectar el ritmo de inversión ni la sustentabilidad de la actividad.