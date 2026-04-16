«Los precios del petróleo aún no reflejan la gravedad de la inédita crisis de suministro» afirmaron desde la AIE

Birol señaló que en abril la situación aún se volvió más crítica para el comercio internacional, debido a la prolongación del conflicto. Foto: archivo.

Hace un mes, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, anunció que la guerra en Oriente Medio estaba provocando “la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia”. En este contexto, el organismo informó esta semana que la prolongación del conflicto ha vuelto la situación aún más crítica para el comercio internacional durante abril.

De acuerdo con el último informe mensual de la AIE, a causa del bloqueo del Estrecho de Ormuz, el tránsito de crudo se redujo drásticamente de 20 millones de barriles diarios a apenas 3,8 millones.

Durante una intervención en Washington (Estados Unidos), Birol indicó que, si bien antes de la crisis aún llegaban cargamentos desde Medio Oriente, “durante el mes de abril no se ha cargado nada». En este sentido, advirtió que los precios del petróleo aún no reflejan la gravedad de la inédita crisis del suministro.

En este escenario, reveló que «a día de hoy hemos perdido 13 millones de barriles diarios. Mañana puede ser más, y añadió que “en términos de gas, tras la invasión rusa de Ucrania perdimos unos 75.000 millones de metros cúbicos y hoy estamos muy por encima de esa cifra».

Daños estructurales y asistencia financiera

Birol también alertó sobre los daños en la infraestructura de los países del Golfo Pérsico: hasta la fecha, más de 80 instalaciones fueron afectadas, y un tercio de ellas sufrió daños graves. Restablecer su funcionamiento podría demorar hasta dos años, por lo que, incluso si el conflicto terminara hoy, las consecuencias se extenderían por un tiempo.

Según informó Euronews, estas declaraciones coinciden con las reuniones que mantuvo con las autoridades del FMI y el Banco Mundial. El FMI puso a disposición hasta 50.000 millones de dólares, mientras que el Banco Mundial afirmó estar listo para aportar 25.000 millones.

Sin embargo, el presidente del Banco Mundial, Akay Banga, aseguró que podrían movilizar hasta 60.000 millones de dólares en total durante los próximos seis meses, en caso de que la guerra continúe vigente.

Dado que el conflicto bélico no parece tener una resolución cercana, la AIE advirtió que el mundo debe prepararse para un escenario de inestabilidad prolongada. Birol concluyó con una advertencia para el segundo semestre: «Ningún país es inmune a este problema».