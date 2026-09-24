Marsh es designado bróker oficial del Proyecto Vicuña, el desarrollo minero más importante de San Juan

Marsh reafirma su compromiso de proteger y promover las posibilidades de crecimiento para las empresas y comunidades en Argentina y la región. Foto gentileza.

Marsh, líder global en riesgos, reaseguros y capital, personas e inversiones, y consultoría de gestión, anunció su designación como broker oficial del Proyecto Vicuña, el desarrollo minero binacional (Argentina-Chile) de cobre, oro y plata más trascendente de la región, operado bajo un Joint Venture entre Lundin Mining y BHP.

La adjudicación de este mega proyecto, que actualmente atraviesa su fase previa a la construcción, representa la culminación de un esfuerzo estratégico sostenido que la compañía inició en el año 2017.

En una licitación sumamente exigente frente a los principales competidores del mercado, la propuesta de valor de Marsh logró diferenciarse a través de un enfoque centrado en la presencia corporativa, el compromiso a largo plazo y una capacidad técnica inigualable.

Frente a un panorama donde el corretaje suele operarse a la distancia, Marsh se posicionó como el único asesor de riesgos con un equipo altamente especializado en minería basado íntegramente en Argentina. La presencia constante de sus ejecutivos en la provincia de San Juan para acompañar de cerca las necesidades del cliente permitió combinar la agilidad de un equipo local dedicado con una experiencia consultiva de clase mundial.

La obtención de la cuenta del Proyecto Vicuña destaca, además, el poder del trabajo articulado bajo la filosofía corporativa «One Company». El diseño del programa de riesgos requirió una sincronía total entre las áreas de liderazgo, visión política estratégica, reaseguros, placement y especialidad técnica.

Esta estructuración permitió conectar de manera eficiente el talento de Argentina, Chile, la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) y Canadá, garantizando una cobertura integral y un enfoque preventivo adecuado a la altura de la operación.

«La designación en el Proyecto Vicuña refleja nuestro compromiso sostenido con el desarrollo económico del país y de la región. Este hito es el resultado de una visión de largo plazo y de nuestra capacidad para integrar el talento global con una profunda cercanía local, operando bajo la verdadera filosofía One Company. Nos enorgullece acompañar una iniciativa de esta magnitud, aportando la solidez corporativa y el análisis de riesgos necesarios para garantizar que inversiones tan trascendentales se desarrollen con absoluta confianza, previsibilidad y resiliencia«, afirmó Matías Rosales, CEO de Marsh Argentina y Uruguay.

Por su parte, Damián Zucchi, VP líder de Minería en Marsh Argentina, agregó: «Asumir la gestión de riesgos del Proyecto Vicuña representa no solo un hito para nuestra operación, sino una enorme responsabilidad frente a un desarrollo clave para la transición energética y la matriz productiva binacional».

«La complejidad estructural, logística y operativa de un proyecto de esta envergadura exige un enfoque analítico riguroso. Este logro demuestra que, en el sector minero, el éxito depende de nuestra capacidad para fusionar el conocimiento global con una presencia local sólida y sostenida en el tiempo», sostuvo.

En un contexto donde la minería de cobre y metales estratégicos experimenta un ciclo de expansión crítico, el diseño de soluciones de riesgo y la construcción de resiliencia operativa se vuelven factores determinantes para el éxito y la continuidad de las inversiones a largo plazo. A través de este nombramiento, Marsh reafirma su compromiso de proteger y promover las posibilidades de crecimiento para las empresas y comunidades en Argentina y la región.