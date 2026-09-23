Las monoboyas para el VMOS partieron desde Sudáfrica con destino a San Antonio Este

El carguero de bandera neerlandesa está equipado con dos grúas de 900 toneladas de capacidad cada una. Foto: gentileza.

Las dos monoboyas que permitirán cargar el petróleo de Vaca Muerta en grandes buques frente a las costas de Río Negro entraron en el último tramo de su viaje hacia la Argentina. Ambas van a bordo del carguero Jumbo Javelin, que ya partió desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con destino a San Antonio Este.

Como se puede observar en la plataforma MarineTraffic, el buque con bandera neerlandesa partió este martes de la localidad costera. Especializado en cargas pesadas, el carguero tiene unos 144 metros de eslora y está equipado con dos grúas de 900 toneladas de capacidad cada una.

Las estructuras forman parte del sistema offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y serán instaladas frente a Punta Colorada, en el Golfo San Matías. Servirán como un punto de conexión para cargar petróleo crudo directamente en grandes buques en mar abierto, sin necesidad de que ingresen a un puerto convencional.

Las monoboyas fueron fabricadas en Emiratos Árabes Unidos por la compañía neerlandesa Bluewater. Desde allí emprendieron un recorrido que incluyó el paso por el estrecho de Ormuz y diferentes puertos antes de continuar hacia África.

El cruce por el estrecho de Ormuz representó uno de los tramos más críticos del traslado. Foto: gentileza.

El paso por el estrecho constituyó uno de los tramos más sensibles del viaje, debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, que provocó una fuerte caída del tránsito marítimo y elevó los riesgos para el transporte de hidrocarburos.

Cada una de las monoboyas pesa 272 toneladas y tiene 15,3 metros de diámetro. Se trata de estructuras del tipo Turret CALM Buoy, que serán utilizadas para transferir petróleo a buques VLCC (Very Large Crude Carrier) en alta mar.

Junto con las monoboyas también avanzan los PLEMs (Pipeline End Manifolds), equipos submarinos que permitirán conectar las líneas offshore con los puntos de carga y completar el sistema marítimo de exportación.

Avanzan las obras para el tramo offshore del VMOS

En paralelo, el Gobierno de Río Negro anunció que sigue con los controles sobre el ducto offshore de VMOS, verificando su calidad constructiva y ambiental antes de su futura conexión con el sistema de carga en altamar.

En esta instancia, los equipos técnicos controlan especialmente las soldaduras que unirán los distintos tramos de cañería submarina. La fiscalización comprende los procedimientos utilizados, la calificación de los soldadores, el registro de cada unión y los ensayos realizados para comprobar la calidad de los trabajos.

Según detalló la Provincia, en Allen estará uno de los puntos centrales de operación del sistema. Desde allí se impulsará el petróleo a través del oleoducto hasta la terminal de Punta Colorada. Una vez que la infraestructura se encuentre lista, el crudo demorará aproximadamente 48 horas en completar ese trayecto.

Para atravesar el sector costero se utiliza una técnica denominada Perforación Horizontal Dirigida, que permite colocar la tubería por debajo de la playa y del fondo marino sin realizar una zanja abierta sobre la superficie.

De esta manera, la cañería aparece bajo el agua a unos 700 a 750 metros de la costa y desde allí comienza el tramo que se extenderá hacia las instalaciones de carga ubicadas mar adentro.