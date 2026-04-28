El crecimiento de Vaca Muerta se enfrenta a la dificultad para cubrir perfiles técnicos y especializados  

Frente a un contexto con desafíos de reclutamiento en la industria que más empleo genera, el HR Summit —organizado por Bizion Escuela de Negocios en Neuquén— pondrá en agenda uno de los principales desafíos de la región. El panel “Los desafíos de reclutamiento en Vaca Muerta” contará con la participación del especialista Francisco Troncoso, Representante de Recursos Humanos de Expro Argentina, quien aportará su mirada desde la operación diaria en el sector energético.

HR Summit pondrá en discusión no solo la coyuntura laboral de Vaca Muerta, sino también las estrategias necesarias para sostener uno de los motores productivos más importantes del país. Acá podes inscribirte de manera gratuita: https://www.eventbrite.com.ar/e/hr-summit-norpatagonia-2026-tickets-1984974988625?aff=Prensa2026

Un cuello de botella estructural: entre la formación y el mercado

El diagnóstico no es lineal ni responde a una única causa. La dificultad para cubrir posiciones en Vaca Muerta surge de una combinación de factores que se potencian entre sí. “Hoy el cuello de botella no es uno solo sino una combinación de dos factores: la formación técnica disponible y las condiciones del mercado”, explica Troncoso.

Por un lado, existen perfiles, pero no siempre cuentan con la experiencia específica que exige la operación en campo. Por otro, el mercado laboral es altamente dinámico, con rotación elevada y una fuerte competencia entre empresas por el mismo talento.

“Hay talento, pero no siempre con la experiencia específica que las organizaciones requieren, y al mismo tiempo hay un mercado muy exigente donde las empresas se disputan esos perfiles”, resume.

Perfiles críticos: experiencia real y habilidades en campo

Dentro de esa tensión, hay posiciones particularmente difíciles de cubrir. Se trata, principalmente, de perfiles técnicos con experiencia concreta en operación. “Lo más difícil siguen siendo los perfiles técnicos especializados, supervisores e ingenieros con experiencia en campo”, señala Troncoso.

El problema de fondo no es solo la escasez, sino el desfasaje entre la velocidad de crecimiento de la actividad y la capacidad de formar talento con experiencia real. “No alcanza hoy en día con la formación teórica. La industria necesita gente que ya haya pasado por la operación”, advierte.

A eso se suma otro componente cada vez más valorado: las habilidades blandas. Liderazgo, comunicación y trabajo en equipo aparecen como diferenciales clave en entornos operativos complejos.

En un contexto de alta competencia, las empresas están redefiniendo sus estrategias de atracción y retención. “Hoy las compañías están yendo mucho más allá del salario”, explica Troncoso. Si bien la remuneración sigue siendo un factor central, ganan peso otras variables como los beneficios, los esquemas de trabajo y la calidad de vida.

En ese marco, emerge un concepto que empieza a consolidarse en la industria: la construcción de pertenencia. “Empieza a aparecer con más fuerza el concepto de generar ‘encantamiento’ o ‘enamoramiento’, mostrando cultura, desarrollo y un proyecto a largo plazo”, detalla.

La lógica cambia: ya no se trata solo de cubrir una vacante, sino de construir vínculos sostenibles en el tiempo.

El desafío de fondo: formar talento al ritmo de la industria

El crecimiento acelerado de Vaca Muerta también pone en evidencia una limitación estructural: la capacidad del sistema para formar talento en la escala y velocidad que se requiere. “El desafío hoy pasa por achicar la distancia entre lo que se enseña y lo que realmente se necesita en las operaciones”, plantea Troncoso.

En ese sentido, propone avanzar hacia modelos más ágiles y prácticos, con fuerte vinculación al entorno real de trabajo. “Son clave las propuestas formativas más cortas, con componentes prácticos y esquemas de formación dual que permitan ganar experiencia mientras se aprende”.

El rol del sector público y las instituciones educativas también aparece como determinante. La articulación con las empresas y la generación de políticas sostenidas en el tiempo son condiciones necesarias para acompañar el crecimiento de la industria.

El contexto actual de Neuquén refleja con claridad esta dinámica. La actividad crece a un ritmo acelerado y la demanda de talento es constante, muchas veces urgente.“Hoy la oferta local no siempre logra acompañar ese nivel de expansión, no solo por falta de talento, sino por una cuestión de volumen y experiencia específica”, explica Troncoso.

Esto deriva en la búsqueda de perfiles en otras provincias, especialmente para posiciones críticas. Sin embargo, el especialista advierte que esto no debe leerse como una debilidad estructural.

“Neuquén tiene una base de talento muy valiosa y un ecosistema con muchísimo potencial. El desafío es transformar este contexto en una oportunidad para desarrollar talento local”, sostiene.

Un cambio de enfoque: de cubrir vacantes a construir talento

Más allá de la coyuntura, el desafío es más profundo y redefine el rol de recursos humanos dentro de la industria.

“Lo que estamos viviendo no es solo un problema de cubrir posiciones, sino un cambio en la gestión del talento”, afirma Troncoso.

El foco ya no está únicamente en responder a una necesidad inmediata, sino en anticiparse, desarrollar perfiles y construir propuestas de valor que conecten con las expectativas de las personas.

“El verdadero desafío no es solo cubrir una necesidad operativa, sino construir una base de talento sólida que acompañe el crecimiento en el tiempo”, concluye.