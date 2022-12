Medio internacional destacó el interés bursátil por las empresas de Vaca Muerta

El desarrollo de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta llegó a Bloomberg Línea, un medio sobre noticias de Latinoamérica y el Caribe. Allí dos periodistas retomaron cuáles son las cinco empresas a las que hay que tener en vista en un año que estará marcado por elecciones presidenciales: YPF, Vista, Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur y Compañía General de Combustibles.

Los autores, Belén Escobar y Francisco Aldaya explicaron que Argentina tiene «un escenario económico atravesado por la inflación más alta de los últimos 30 años, expectativas de devaluación y un complejo cepo cambiario obligó a los inversores argentinos a buscar instrumentos de cobertura en 2022, en un año que terminó siendo alcista para la Bolsa porteña».

Un grupo de brokers fueron consultados por Bloomberg Línea, quienes destacaron cinco empresas para seguir de cerca en 2023, todas relacionadas con Vaca Muerta. El sector estrella para inversiones es el energético, ya sea en renta fija o variable, según los especialistas de Silver Cloud Advisors, Adcap Grupo Financiero, Bull MarketBrokers, Portfolio Personal Inversiones y Grupo SBS.

Según destacó el medio, de las empresas elegidas por los brokers, YPF, Vista, Pampa Energía y TGS cotizan tanto en la bolsa norteamericana como la porteña, mientras que CGC «ofrece instrumentos de renta fija», marcaron.

«Por eso de no querer invertir, de no poder comprar dólares, de no pagar dividendos, (las empresas argentinas) se han ocupado de bajar sus deudas continuamente, entonces ganan plata y cotizan a montos ridículos comparables con cualquiera de la región. Me parece realemnte un agran oportunidad», remarcó el presidente de Silver Could Advisors, Augusto Darget.

YPF, la petrolera de mayoría estatal

El asesor financiero de PPI, Gonzalo Gaviña, citado por el medio, subrayó el potencial de la empresa que tiene al Estado nacional como su mayor accionista: “YPF, con un valor de acción de alrededor de 8,65 dólares, es una compañía que se está diversificando en la industria, ya sea en Vaca Muerta, con su fuerte posicionamiento con potenciales negocios en la industria del litio, el gas u otros productos derivados».

Los periodistas explicaron que en 2022, YPF mejoró su calificación crediticia, a raíz de la cancelación de su deuda y de sus inversiones en Vaca Muerta. Tras optimizar métricas operacionales y fortalecer su perfil financiero, YPF pasó de “AA+” a “AAA”, según indicó FIX, la agencia de rating local afiliada de Fitch Ratings.

Los últimos resultados disponibles del tercer trimestre reflejan que YPF alcanzó un resultado neto de una ganancia de 678 millones de dólares frente a la ganancia neta de 798 millones del segundo trimestre. Así acumuló más de 1.700 millones de dólares durante los primeros meses de 2022.

Vista

“El segundo papel es Vista, también dentro del sector energético. Es muy eficiente en sus operaciones en Vaca Muerta. Siempre con el ojo puesto en el desarrollo de esa cuenca. Si se lleva adelante, va a ser uno de los winners, al igual que YPF, en cuanto a la generación de ingresos a partir de la explotación de Vaca Muerta”, contestó Gaviña al sitio.

En esta línea,remarcó que “el país necesita divisas y va a tener que ponderar dentro de su plan estratégico al producto energético, de la mano de Vaca Muerta, para poder generar dólares”. En la formación de recursos shale, Vista puso a producir unos 225 pozos. A su vez, anunció una nueva inversión de 150 millones de dólares junto a la empresa Trafigura.

En el tercer trimestre, «la empresa con sede en la Ciudad de México y gestionada por el argentino y ex YPF, Miguel Galuccio, reportó ingresos por 333.6 millones de dólares, un 91% por encima del tercer trimestre de 2021, ante un contexto de más producción», remarcaron. De acuerdo con lo indicado por la compañía, fue “otro trimestre de sólido desempeño operativo y financiero”.

Pampa Energía

«Pampa Energía es muy similar a lo mencionado anteriormente, pero más inclinado a los buenos rendimientos vinculados con el gas«, indicaron desde PPI en diálogo con el sitio. En efecto, Pampa Energía está entre las cinco productoras de gas de Argentina, pero también entre las primeras dos, solo por detrás de YPF, en lo relacionado a la producción no convencional de tight gas.

En la actualidad, la firma reportó un récord en producción de gas, pese a la baja nacional en septiembre. La compañía energética que preside Marcelo Mindlin, en el tercer trimestre del año, informó que la producción de gas alcanzó “nuevos máximos históricos” al registrar 10.7 millones de metros cúbicos por día.

Transportadora Gas del Sur

“Transportadora Gas del Sur, por el potencial que tiene Argentina respecto del sector energético y la posibilidad de desarrollar Vaca Muerta, más la necesidad de generar divisas, se empieza a palpitar con muchísimas oportunidades para 2023″, señaló Gaviña. Al igual que en los casos de YPF y Pampa, el valor de acción de TGS presenta un muy buen precio en relación a su pico histórico en el 2018, que fue de 20 dólares.

TGS se posiciona como una empresa clave en el transporte del gas que se extrae en Vaca Muerta. En agosto acordó con el gobierno de Neuquén la ampliación del gasoducto Vaca Muerta Norte, que permitirá el aumento de la producción y por ende la exportación. La obra conllevará un año de ejecución y genera “gran expectativa”, según destacaron.

En el tercer trimestre de 2022, TGS reportó ingresos por 31.370 millones de pesos en comparación a los 32.878 millones obtenidos en el mismo período del año anterior, lo que representó una caída de 1.508 millones. Las proyecciones para TGS arrojan una disminución en los ingresos para 2023. De todos modos, las perspectivas son favorables indicaron desde Bloomberg Línea.

“Tuvo un excelente primer semestre por exportaciones a precio internacional a Chile, aunque eso se reduciría en el 2023″, pronosticó el jefe de Research de Bull Market Mauro Mazza, quien señaló que ”las perspectivas para la acción son sólidas». «Tiene un buen perfir de deuda neta y el flujo es estable. Es exportadora neta en el primer semestre y si sube el gas se notará«, cerró.

Compañía General de Combustibles

La estratega de renta corporativa de Adcap Grupo Financiero, María Moyano Hidalgo señaló el potencial de Compañía General de Combustibles, a través de sus títulos de renta fija. CGC tiene, entre otros instrumentos de deuda, una obligación negociable dollar linked emitida por un total de 65 millones de dólares, con vencimiento en 2024, y un cupón de 1,375% base trimestral.

Cuenta también con ONs ( títulos de deuda emitidos por firmas) con vencimientos en 2022, 2025, 2026, 2029 y 2031. Según el último reporte de CGC, la producción promedio de gas ascendió a 5.658,9 metros cúbicos por día en el tercer trimestre de 2022, lo que representó un aumento del 1,7% frente al mismo período del año pasado.

Por su parte, la producción promedio de petróleo alcanzó los 3.311,5 metros cúbicos por día en el tercer trimestre, representando un incremento del 1,6% con relación a ese lapso de 2021. Así, los ingresos totalizaron 92.555,9 millones de pesos en los primeros nueve meses según los datos recoletados por el sitio.

“Hasta ahora los indicadores son muy buenos y creemos que durante 2023 continuará siendo así. En este sentido, los bonos corporativos son una forma cautelosa de posicionarse ante el crecimiento del sector, mientras que las acciones de compañías de oil & gas podrían ser una forma más agresiva”, observó la analista de Adcap.

El boom de la producción de cara a un año electoral

El ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén anunció en noviembre que se produjeron 303.270 barriles por día, a poco de alcanzar los 306.100 barriles de mayo de 1999 y los 308.000 de 1998. «La producción de petróleo y gas no convencional fueron del 90% y 81% del total, respectivamente”, expresó Hidalgo.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco adelantó al sitio que “mirando a 2023, de más está decir que todo posicionamiento en inversiones estará marcado por el calendario electoral, con las elecciones presidenciales a desarrollarse en octubre, pero con las primarias en agosto”.

“Creemos que el año también estará marcado por la necesidad de cumplirlas metas cuantitativas del programa con el FMI, tanto a nivel fiscal como de reservas y de asistencia monetaria del BCRA al Tesoro”, analizó. Franco estimó que, pese a ser año electoral, con el habitual incremento del gasto público, “el equipo económico intentará moderar en la manera de lo posible la expansión fiscal”. Sin embargo, aclaró: “No descartamos incremento del gasto en algunas partidas para reducirlo en otras”