Más Vaca Muerta: YPF realizará un nuevo pozo en un área de Mendoza

La empresa mantiene la expectativa positiva sobre el potencial geológico de Mendoza y reafirma la solidez del modelo institucional de la provincia.

YPF continúa reorientando sus inversiones hacia proyectos de gran escala en el territorio nacional, para asegurarse una mayor competitividad. En este contexto, con expectativas altas, anunciaron que iniciarán con una perforación adicional del bloque CN VII A, ubicado en la Cuenca Neuquina, para avanzar en la exploración del lado mendocino de Vaca Muerta.

La decisión de avanzar con esta perforación adquiere aún mayor relevancia en el contexto actual, ya que YPF se encuentra reorganizando su cartera de activos y concentrando inversiones en proyectos de mayor competitividad. Mendoza se presenta es la avanzada de la petrolera de bandera para dar con Vaca Muerta por fuera de Neuquén, pues se trata de una provincia donde ya se ejecutaron trabajos previos hacia el shale.

La nueva perforación busca profundizar la caracterización del reservorio Vaca Muerta en la provincia, así como ampliar el horizonte exploratorio. También busca obtener información clave para futuros desarrollos y consolidar la presencia de YPF en la frontera exploratoria de Mendoza.

“Esta perforación es una señal enorme de confianza en el potencial de Vaca Muerta en Mendoza. YPF está ajustando su portafolio en todo el país, desprendiéndose de activos que no considera prioritarios. Que decida no solo permanecer en nuestras áreas con Vaca Muerta, sino invertir por encima del compromiso asumido, demuestra la solidez del modelo provincial y el atractivo de nuestro recurso”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

“Este pozo adicional en CN VII A, fuera del compromiso mínimo originalmente establecido, confirma no solo el interés técnico en la ventana mendocina de Vaca Muerta, sino también la fortaleza del marco regulatorio provincial, que brinda previsibilidad y condiciones adecuadas para sostener decisiones de inversión de largo plazo”, explicó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

El bloque integra el esquema exploratorio no convencional que la compañía despliega en Mendoza, donde ya se realizaron estudios previos con resultados positivos. “Mendoza tiene un recurso competitivo, infraestructura disponible, seguridad jurídica y un modelo probado. Este tipo de decisiones de YPF confirman que estamos en el camino correcto”, concluyó Latorre.