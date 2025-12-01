Histórico: acordaron la primera venta de GNL con un ente europeo que pagará US$ 7.000 millones

El acuerdo de venta representa el 80% de la producción anual que tendrá el Hilli Episeyo, el primero de los dos barcos fábricas del proyecto.

Diciembre comenzó con la mejor noticia posible para el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) de Argentina, dado que desde Southern Energy (SESA), se anunció que se firmó un acuerdo comercial con una firma europea que comprará no solo el 80% de la producción del primer barco fábrica, sino que se estima que en el plazo de 8 años del contrato abonará nada menos que 7.000 millones de dólares.

En detalle, el acuerdo (“Heads of Agreement”) se firmó con SEFE Securing Energy for Europe, una entidad europea con sede en Berlín, Alemania, pero que aprovisiona de gas a varios países. El volumen acordado es de 2 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA) con SESA, el consorcio formado por conformada por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

Los despachos comenzarán ni bien inicie la operación el barco fábrica Hilli Episeyo, el primero de los dos que tendrá Southern Energy en la zona de Fuerte Argentino, en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro.

Desde 2027 y por 8 años es la vigencia del acuerdo comercial que es el mayor que se haya firmado para el GNL argentino dado que representa más del 80% de la capacidad de producción del Hilli Episeyo (2,45 millones de toneladas anuales de GNL) y más del 30% de la capacidad de producción conjunta de los dos buques de licuefacción (6 millones de toneladas anuales de GNL).

Las autoridades de las empresas que conforman Southern Energy participaron de la firma del acuerdo comercial.

Para poder dimensionar el tamaño que representa el acuerdo de venta, el mismo roza los 4 millones de metros cúbicos de gas natural por día (3,7Mm3/d) que representan a la suma del consumo máximo que tienen tanto la planta industrial de fertilizantes de Profertil en la zona de Bahía Blanca, y del complejo de Tenaris Siderca de Campana.

Las exportaciones, que dependerán de la evolución de los precios internacionales, podrían alcanzar un valor superior a los 7.000 millones de dólares durante la vigencia del acuerdo, generando una fuente de divisas genuina para Argentina y una contribución a la seguridad energética en Europa.



Rodolfo Freyre de PAE (a la derecha) firmó el acuerdo con Frédéric Barnaud de SEFE.





El acuerdo constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta. Este se constituye como el primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano no que no solo contribuye a la diversificación geográfica de la empresa, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa.

El mismo fue firmado por Rodolfo Freyre , Chairman de Southern Energy, y Frédéric Barnaud , CCO de SEFE. También estuvieron presentes Marcos Bulgheroni , Group CEO de PAE; Santiago Martínez Tanoira

, Vicepresidente Ejecutivo de Gas y Energía de YPF; Horacio Turri , Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía; Martin Rueda, Managing Director de Harbour Energy en Argentina; y Federico Petersen , Chief Commercial Officer de Golar LNG.

Precisamente, Freyre marcó que “el acuerdo firmado con SEFE constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta. Estamos orgullosos en dar este primer paso en el mercado mundial de GNL con un jugador de reconocimiento internacional como SEFE”.

Por su parte, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE, dijo: “El primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano no sólo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa. Nos complace acompañar a Argentina en su camino para convertirse en un exportador mundial de GNL. Esto también le brinda a SEFE una valiosa oportunidad para continuar su colaboración con el equipo del Hilli Episeyo mientras se traslada de Camerún hacia Argentina”.

¿Qué es SEFE?

SEFE es una compañía energética internacional que vela por la seguridad del suministro e impulsa la descarbonización de sus clientes. Las actividades abarcan la cadena de valor de la energía, desde el origen y la comercialización hasta las ventas, el transporte y el almacenamiento.

Gracias a su experiencia de décadas en el comercio y el desarrollo de su negocio de GNL, SEFE se ha convertido en uno de los proveedores más importantes de clientes industriales en Europa, con un volumen de ventas anual de 200 TWh de gas y energía.

Sus 50.000 clientes van desde pequeñas empresas hasta municipios y organizaciones multinacionales. Al invertir en energías limpias y especialmente en el ecosistema del hidrógeno, SEFE está contribuyendo a la transición energética. La empresa emplea a unas 2.000 personas en todo el mundo y es propiedad del Gobierno Federal de Alemania.