Mendoza realizó la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino: más del 67% de las opiniones recibidas fueron a favor del proyecto

El proyecto PSJ Cobre Mendocino prevé el desarrollo de un proyecto minero en la zona de Uspallata, Mendoza. Foto gentileza.

La evaluación ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino sumó más de 9.000 expresiones ciudadanas luego de la histórica audiencia pública que se extendió durante diez jornadas consecutivas. Del total registrado, 6.378 manifestaciones fueron a favor y 3.056 en contra, según informó la Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza.

La participación se amplió una vez finalizadas las exposiciones, con la habilitación de un canal de correos electrónicos durante cinco días hábiles. Allí la ciudadanía pudo enviar opiniones, observaciones e inquietudes, que ahora fueron incorporadas al expediente administrativo del proyecto.

Entre las expresiones contabilizadas en contra se incluyó un acta notarial presentada por la Asamblea del Agua, que reunió 1.592 pronunciamientos, además de otros 856 correos electrónicos que habían sido recibidos por la propia asamblea y posteriormente remitidos al canal oficial.

De esta manera, el 67,6% de las manifestaciones registradas se pronunciaron a favor del desarrollo del proyecto, mientras que el 32,4% restante expresó una postura contraria.

Diez días de audiencia

La audiencia pública fue convocada por el Gobierno de Mendoza y se desarrolló en dos etapas. La primera tuvo seis jornadas presenciales en la estancia Yalguaraz, en el área donde está proyectada la mina, mientras que posteriormente se habilitó una instancia virtual para facilitar la participación desde distintos puntos de Mendoza y del país.

El expediente completo estuvo disponible en línea durante el proceso, que las autoridades destacaron por su nivel de participación y extensión.

Ahora, con el cierre de esta etapa, las opiniones ciudadanas quedaron integradas junto con los estudios e informes técnicos que forman parte de la evaluación ambiental.

Entre ellos se encuentran los elaborados por la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC).

También fueron incorporados dictámenes de organismos provinciales y nacionales, entre ellos el Departamento General de Irrigación, Vialidad, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Biodiversidad, Patrimonio Cultural, la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el EPRE, Iadiza, Emetur y Segemar, además de los representantes del proyecto.

Con la incorporación de estas presentaciones, Mendoza cerró la instancia de participación ciudadana del proceso de evaluación ambiental, que continuará ahora con el análisis del expediente y de los informes técnicos correspondientes.