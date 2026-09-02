Viento con ráfagas de hasta 70 km/h en el Alto Valle, Viedma y la cordillera: cuándo llegan los días más cálidos de primavera

El viento se adueña de la Patagonia una vez más. Si bien no hay alerta, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se prevé una jornada de ráfagas intensas que impactarán de distinta manera en regiones como la cordillera, el Alto Valle y la costa rionegrina.

En la cordillera de Neuquén y Río Negro se suma un factor extra: se prevé otro día de alerta por nevadas intensas que podrían combinarse con lluvias en zonas bajas. En cuanto a las jornadas más cálidas de primavera, el organismo indicó que habrá que esperar, ya que al menos hasta este fin de semana las temperaturas no superarán los 17 °C.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 17 °C y una mínima nocturna de 14°C. La probabilidad de lluvia se presenta una vez más, pero es mínima por lo que podría no registrarse precipitaciones.

El gran protagonista será el viento. Se esperan velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 8°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 17°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 14°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Neuquén: Mañana: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 8°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 16°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Mayormente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 13°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 51 – 59 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera hay alerta por nieve. El escenario esta vez se complica porque al temporal se le suman intensas ráfagas de viento y posibles precipitaciones.

La temperatura, en líneas generales, se mantendrán entre los 6°C y 3°C . Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de hasta 60 km/h en la tarde y las precipitaciones aparecerán desde la mañana.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 2°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 3°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Villa La Angostura: Mañana: Nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 3°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente este y ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 3°C con vientos de 23 – 31 km/h con direcció



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra región que registrará velocidades intensas de viento. Según el pronóstico la temperatura máxima será de 14°C y las ráfagas alcanzarán los 50 km/h.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: