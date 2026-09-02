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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 3 de septiembre en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 3 de septiembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zonas y horarios afectados el 3 de septiembre

CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
De 08:30 a 13:30B° 127 Hectáreas; Loteo Senguer; AMUC 144 Viviendas; Don Liliano; La Peregrina; La Zagala y zona aledañaIncorporación de equipamiento de automatización y nuevas salidas de Baja Tensión para ampliar la capacidad y mejorar la confiabilidad del servicio
De 08:30 a 11:00Diagonal 25 de mayo y Asociación EspañolaRemodelación de instalaciones subterráneas por aumento de potencia.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 3 de septiembre.

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