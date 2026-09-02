Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 3 de septiembre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 3 de septiembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zonas y horarios afectados el 3 de septiembre
CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|De 08:30 a 13:30
|B° 127 Hectáreas; Loteo Senguer; AMUC 144 Viviendas; Don Liliano; La Peregrina; La Zagala y zona aledaña
|Incorporación de equipamiento de automatización y nuevas salidas de Baja Tensión para ampliar la capacidad y mejorar la confiabilidad del servicio
|De 08:30 a 11:00
|Diagonal 25 de mayo y Asociación Española
|Remodelación de instalaciones subterráneas por aumento de potencia.
Comentarios