Murió Mario Falak, el empresario que transformó el Alvear Palace, marcó el lujo de los 90s y pertenecia al círculo íntimo de Carlos Menem

Un halo de misterio y sobriedad acompañó su último adiós. En las últimas horas se conoció el fallecimiento del empresario Mario Falak, ocurrido el viernes pasado.

Así termina la vida de uno de los hombres de negocios más influyentes de la década del 90, gestor del esplendor del Hotel Alvear Palace y figura clave del círculo de poder del expresidente Carlos Menem.

Hijo de inmigrantes sirios y nacido en Lanús en 1944, Falak dio sus primeros pasos en el centro financiero porteño.

Sin embargo, su salto a la masividad ocurrió en diciembre de 1980, cuando se asoció a los hermanos Ricardo y Oscar Fabre para fundar New York City, la discoteca sobre la avenida Álvarez Thomas que inauguró con la banda británica The Police y que quedó inmortalizada en el clásico de Sumo, «La rubia tarada».

La resurrección del Alvear y la amistad con el poder

En 1983, en medio de una profunda crisis que amenazaba con la quiebra del histórico hotel de Recoleta, Falak vislumbró una oportunidad de oro. Se asoció con el empresario perfumista David Sutton Dabbah (fundador de Cannon) para adquirir la propiedad inaugurada en 1932. Bajo su conducción, el Alvear Palace recuperó su brillo aristocrático y se convirtió en el epicentro de visitas internacionales, jefes de Estado y celebridades globales.

Fue en esos años de transformación cuando forjó su alianza más estrecha. Durante los años 80, un joven gobernador riojano llamado Carlos Menem residía en la calle Posadas.

“Se hicieron amigos y cuando a Carlos lo echaban de la casa, Mario le prestaba una suite en el hotel”, reveló un allegado al empresario tras su partida, dando cuenta del vínculo estrecho que los unió.

Cuando el riojano conquistó la Casa Rosada en 1989, el Alvear Palace mutó en la sede no oficial del poder: un centro de reuniones reservadas, negociaciones políticas y cenas de la llamada «corte menemista» junto a figuras como Gerardo Sofovich y Armando Gostanian.

La conexión patagónica y la polémica por las Galerías Pacífico

El acceso directo a las decisiones de Estado le abrió las puertas a megaemprendimientos comerciales durante la época de las privatizaciones y aperturas de mercado:

Restauración de Galerías Pacífico: a mediados de los 90, se impuso en la disputada licitación para remodelar el histórico edificio de la calle Florida y transformarlo en el centro comercial de lujo que funciona actualmente.

a mediados de los 90, se impuso en la disputada licitación para remodelar el histórico edificio de la calle Florida y transformarlo en el centro comercial de lujo que funciona actualmente. Aterrizaje en Bariloche: Falak integró el grupo inversor que tomó las riendas de la concesión y reapertura del emblemático Hotel Llao Llao, devolviéndole a la zona cordillerana de Río Negro una de sus postales turísticas y arquitectónicas más destacadas a nivel internacional.

Con su partida, el mundo de los negocios despide al estratega silencioso que definió la estética, el entretenimiento nocturno y el lujo de la Argentina de finales del siglo XX.