«Argentina es un leading case»: la intimidad de la cena de Luis Caputo con Wall Street y la cúpula del G20

Desde una bucólica terraza del exclusivo hotel Omni Grove Park en Asheville, el ministro de Economía, Luis Caputo, analizó los alcances de su participación en la cumbre del G20 de Finanzas.

Tras cosechar apoyos explícitos del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la estrategia de consolidación fiscal del Gobierno nacional es observada con atención por los principales centros de poder global.

“La Argentina es un leading case. Eso lo dicen todos, incluso Bessent. Es algo bastante único: muchos países reconocen el problema del déficit, pero no se animan a hacer lo que se hizo acá. Y la prueba es contundente porque se hizo el ordenamiento y se creció”, afirmó el funcionario en diálogo con Infobae.

La trastienda de la cena que compartió Luis Caputo con Jamie Dimon, presidente de JP Morgan

El clima de sintonía fina con el establishment financiero internacional tuvo su punto de mayor volumen político durante la cena formal de la cumbre. En esa mesa, Caputo compartió espacio con el propio Bessent, los ministros de Finanzas de Italia, Francia, Japón y Polonia, y referentes de Wall Street como Jamie Dimon, presidente del JP Morgan.

Durante la velada, los ejecutivos destacaron la velocidad del proceso de estabilización en la Argentina sin apelar a esquemas traumáticos del pasado:

Sin violación de contratos: el ministro repasó ante sus pares que la administración actual evitó acudir a herramientas históricas de crisis como el Plan Bonex, corralitos o default.

el ministro repasó ante sus pares que la administración actual evitó acudir a herramientas históricas de crisis como el Plan Bonex, corralitos o default. El factor Milei: ante el comentario de Dimon sobre el trabajo técnico en marcha, el secretario del Tesoro estadounidense intervino para calificar la figura de Javier Milei como un factor decisivo para el cambio de expectativas en los mercados.

Respaldo del FMI y la hoja de ruta internacional: cómo es el vínculo entre Luis Caputo y Kristalina Georgieva

Respecto del vínculo con el organismo multilateral de crédito, el ministro enfatizó que la comunicación con Kristalina Georgieva y su equipo técnico es continua y no registra fricciones operativas.

“Estuvimos hablando mucho con Kristalina y con Dan Katz. Nos ponen como ejemplo y no tienen ninguna preocupación por la Argentina. Desde el Tesoro y el Fondo el diagnóstico sobre el país es plenamente optimista”, aseguró Caputo.

Tras su presentación en el panel sobre crecimiento global, el titular de la cartera económica emprendió el regreso a Buenos Aires para retomar la agenda local. En el horizonte de viajes internacionales, el equipo económico ya confirmó su presencia en el Argentina Week de París y en la próxima Asamblea Anual del FMI que se celebrará en Bangkok.

Con información de Infobae.