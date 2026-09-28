Nación avanza con la privatización de Enarsa: autorizó la venta de activos de tres centrales termoeléctricas 

En el marco de la privatización de activos y actividades de Energía Argentina S.A. (ENARSA), el Gobierno Nacional publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto 1107/2026 para avanzar con la venta de las acciones del Estado en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín.

Estos activos son controlados por el Estado a través de ENARSA, que cuenta con una participación del 65,01% en Belgrano y del 68,83% en San Martín. El decreto habilita la venta de estas participaciones y permitirá que las centrales sean gestionadas por el sector privado.

La medida da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y es un paso clave para la privatización de las centrales, que se realizará a través de una licitación junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Las centrales fueron constituidas a fines de 2005 e inauguradas a partir de fideicomisos del fondo FONINVEMEM para ampliar la oferta del Mercado Eléctrico Mayorista. Ambas operan con tecnología de ciclo combinado y una potencia cercana a los 800 MW o más cada una, funcionando con gas natural o gasóleo.

Según informaron desde el ejecutivo, este decreto además habilita al Gobierno Nacional a avanzar con la privatización de la central termoeléctrica Guillermo Brown, una vez concluido el proceso administrativo de finalización de su fideicomiso.

Con la privatización de estas centrales, el Gobierno Nacional busca avanzar con el retiro del Estado en materia energética y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades allí donde es más eficiente.