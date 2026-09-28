Santa Cruz reactiva la producción de petróleo en dos yacimientos estrategicos tras cerrar una inversión con Alianza Petrolera Argentina

Estas tareas forman parte del esquema de inversiones acordado con el Gobierno Provincial. Foto gentileza.

El Gobierno de Santa Cruz y Alianza Petrolera Argentina S.A. cerraron un acuerdo de inversión y desarrollo hidrocarburífero que contempla nuevas operaciones en los yacimientos La Mariposa y Sur Río Deseado Este, con el objetivo de fortalecer la actividad petrolera y ampliar las perspectivas productivas de la provincia.

El mismo comprende la puesta en marcha de trabajos de pulling en el yacimiento La Mariposa, previstos para principios de noviembre de 2026, y la incorporación de un equipo de perforación con tecnología multilateral en Sur Río Deseado Este, cuyo inicio está programado para mediados de 2027.

Además, se formalizó la adjudicación del área de exploración y eventual explotación Sur Río Deseado Este a Alianza Petrolera Argentina S.A., mediante el Decreto N.º 969/26, en el marco del procedimiento de licitación pública nacional e internacional.

La iniciativa establece un nuevo horizonte de actividad para el sector hidrocarburífero santacruceño, con operaciones que combinan tareas de intervención de pozos y exploración mediante tecnologías de perforación que permitirán evaluar el potencial del área.

Según precisaron desde el ejecutivo provincial, en el área Sur Río Deseado Este, el programa de exploración contempla la incorporación de un equipo de perforación con tecnología multilateral, con inicio previsto para mediados de 2027.

El gobernador Claudio Vidal junto al ministro Jaime Álvarez y el vicepresidente de Alianza Petrolera Argentina, Pedro Martínez Cereijo. Foto gentileza.

La adjudicación del área a Alianza Petrolera Argentina S.A. quedó formalizada mediante el Decreto N.º 969/26, que otorga el permiso de exploración en el marco de la licitación pública nacional e internacional.

El programa prevé la perforación de pozos con múltiples ramas horizontales conectadas a un tramo principal, una tecnología que permite ampliar el contacto con las formaciones que contienen hidrocarburos.

La propuesta combina experiencia canadiense con conocimiento local. Los primeros pozos permitirán evaluar la respuesta del yacimiento y adaptar las prácticas de perforación a sus condiciones geológicas. Los resultados servirán como base para analizar un eventual desarrollo posterior.

Por otra parte, en el yacimiento La Mariposa, Alianza Petrolera tiene previsto iniciar trabajos de pulling a principios de noviembre de 2026, como parte del programa de intervención y puesta en actividad de los pozos.

Estas tareas forman parte del esquema de inversiones acordado con el Gobierno Provincial para sostener y fortalecer la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz. El inicio de las operaciones permitirá avanzar con los trabajos previstos en el área y dar continuidad al desarrollo de los recursos petroleros.

Con estas iniciativas, el Gobierno Provincial busca consolidar nuevas oportunidades para la actividad petrolera y fortalecer el desarrollo productivo de la provincia.