Pecom exportó por primera vez crudo a Estados Unidos

La empresa de energía multidisciplinaria PECOM, dedicada a la operación, construcción y provisión de servicios y productos para la industria de Oil & Gas, anunció su primer hito en la venta de crudo propio a Estados Unidos.

A través de un comunicado en Linkedin, informaron que ya completaron la carga del buque Hafnia Galatea, de su cliente Trafigura, y concretaron así la primera exportación de 113.500 m³ de crudo escalante.

Trafigura, es uno de los mayores comercializadores de materias primas del mundo. Fundada en 1993, la compañía conecta productores y consumidores de minerales, metales y energía mediante una red global de infraestructura, logística y conocimiento de mercado, optimizando las cadenas de suministro internacionales.

En lo que respecta al crudo Escalante, es un tipo de petróleo pesado extraído principalmente de la Cuenca del Golfo San Jorge en la provincia de Chubut y el norte de Santa Cruz. Tiene una densidad de unos 20° API y es muy valorado a nivel internacional para su exportación y mezcla en la industria petroquímica.

Dicha entrega con destino a Hawái, representa un cambio estratégico para la compañía, que incorporó una capacidad con la que hasta ahora no contaba: la comercialización de su propia producción, en lugar de vender el petróleo en boca de pozo a un tercero. De esta manera, va en busca de capturar una mayor porción del valor generado por su actividad de Upstream.

Pecom logró evolucionar desde una operación de transbordo hasta convertirse en una plataforma integrada que abastece arena de fracturación de alta calidad, realiza su procesamiento dentro de la cuenca y ejecuta la logística de última milla.

Con operaciones cercanas a los principales desarrollos de shale del país, integra el abastecimiento, transporte, preparación y entrega del insumo, garantizando la continuidad y confiabilidad de toda la cadena de suministro.

Con la primera operación realizada, el contrato marca un nuevo capítulo para la empresa, que fortalece su posicionamiento como proveedor de crudo tanto para el mercado local como para el internacional.