Río Negro: crean la UCTOE para monitorear los grandes proyectos energéticos y mineros en la provincia

La medida busca ampliar la capacidad de control frente a una actividad que incorpora cada vez más empresas y prestadores de servicios. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro anunció que la Agencia de Recaudación Tributaria reorganizó sus equipos de fiscalización y creó una unidad específica para monitorear los grandes proyectos energéticos, mineros y de hidrocarburos que se desarrollan en la provincia.

La nueva estructura se conformó en el marco de una reestructuración interna dentro de la Gerencia de Fiscalización. Se trata de la División Control Tributario de Obras Energéticas, Mineras e Hidrocarburíferas (UCTOE), integrada por equipos técnicos e inspectores que ya forman parte del organismo.

La UCTOE tiene como objetivo realizar un seguimiento intensivo y continuo sobre las cadenas de contratación y subcontratación vinculadas a los principales proyectos y nodos productivos de Río Negro.

Esta medida busca ampliar la capacidad de control frente a una actividad que incorpora cada vez más empresas y prestadores de servicios.

Actualmente, más de 950 empresas contratistas y prestadores de servicios vinculados a estos desarrollos se encuentran bajo monitoreo continuo, según indicó la Provincia en un comunicado.

Más de 950 empresas contratistas y prestadores de servicios en el sector se encuentran bajo monitoreo continuo. Foto: Gobierno de Río Negro.

En ese sentido, se señaló que la creación de esta unidad tiene el objetivo de garantizar la equidad tributaria. De esta manera prevé asegurar que «las grandes inversiones beneficien a la comunidad«, así como evitar que empresas de otras jurisdicciones «operen en Río Negro sin tributar lo que por ley corresponde».

El Director Ejecutivo del organismo, Alejandro Palmieri, expresó que «el objetivo central de este abordaje es asegurar un esquema de fiscalización, monitoreo continuo y el control de la tributación sobre toda la cadena de valor: empresas, contratistas, subcontratistas y demás sujetos vinculados a proyectos de infraestructura energética, minera y de hidrocarburos en el territorio provincial».

De esa manera, apuntó que se espera detectar y asegurar «su incorporación al padrón de contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, previniendo la evasión y garantizando el sustento territorial genuino de Río Negro».