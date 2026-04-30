Un hombre fue baleado en Viedma y murió horas después: hay dos adolescentes sospechados

En la zona que cubre la comisaría 38°, la Justicia activó operativos y pericias tras el fallecimiento de la víctima. Foto: archivo.

Un hombre de 41 años murió este miércoles en Viedma luego de haber sido baleado el martes por la tarde en el barrio 22 de Abril. La víctima fue identificada como Lucas Nicolás Rodríguez, quien había sido trasladado de urgencia al hospital en estado crítico.

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro a Diario RÍO NEGRO, el disparo ingresó por el cuello y salió por la zona del omóplato, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Cuando el personal policial llegó al lugar del hecho, encontró al hombre con una herida de arma de fuego en la zona del cuello y una importante pérdida de sangre. En los primeros minutos fue asistido por personas que estaban en el lugar, hasta que arribó el equipo del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme), que lo trasladó de urgencia al hospital.

Investigación en marcha

La Fiscalía de turno dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística, que trabajaron en el lugar junto a personal de las unidades operativas. Además, los fiscales se acercaron esa misma noche al hospital para entrevistarse con la víctima mientras permanecía internada.

El fallecimiento se confirmó durante la noche del miércoles. Este jueves se realizará un examen externo del cuerpo y no se descarta la realización de una autopsia para avanzar con la investigación.

Según pudo saber este medio, en el marco de la causa, hay dos adolescentes sospechados de haber participado en el ataque. Por su edad, no son punibles, por lo que interviene la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas para intentar esclarecer cómo se produjo el hecho y determinar responsabilidades.