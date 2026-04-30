Marchas por el Día del Trabajador: cuándo son las actividades en Neuquén y Río Negro

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una marcha en conmemoración por el 1 de mayo, Día del Trabajador. En algunas ciudades las actividades se llevarán a cabo este 30 de abril, pero en otros sitios se realizará el viernes.

En particular, la CGT convocó la movilización para este jueves, por lo tanto se prevé que las seccionales al interior del país repliquen la iniciativa. La actividad central está prevista para las 15 en Plaza de Mayo, pero acá te contamos que se hará en Neuquén y Río Negro.

Actividades en Río Negro por el Día del Trabajador

En la ciudad de Roca, la CGT se adhirió a la medida nacional e informó que este 30 de abril realizará juna marcha bajo el lema: «Contra el ajuste la precarización laboral de Milei y el FMI».

La actividad incluirá primero una conferencia de prensa que se hará a las 11 en el local de la CGT ubicado sobre calle Tucumán 1450. Luego a las 16 programaron una concentración con posterior movilización.

Por su parte algunas organizaciones sociales se separaron del sindicato para movilizar el mismo viernes 1 de mayo. Según lo informado por la corriente social y política, Marabunta, junto a la FOL se concentrarán a las 10 de la mañana en la plaza San Martín y realizarán una olla popular. A las 12 se llevará a cabo una actividad de micrófono abierto.

En Bariloche, la movilización también será el viernes. Desde el gremio docente Unter informaron que a las 11.30 se reunirán en plaza La Llave donde habrá: mate cocido, tortas fritas, micrófono abierto, volanteada y música. «Nos encontramos en la calle porque entendemos que 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐬 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐃𝐢𝐠𝐧𝐨», expresaron.

Actividades en Neuquén por el Día del Trabajador

En Neuquén, el Frente Sindical Estatal convocó a una concentración y acto por el 1 de Mayo. La misma se llevará a cabo el propio viernes a las 10.30 en la esquina de Avenida Olascoaga y Lanín.

«Las organizaciones que integramos el Frente Sindical Estatal convocamos a todas y todos a participar, junto a las organizaciones de la CGT Regional Neuquén, de la Concentración y Acto», lanzaron en un comunicado y agregaron: «Nos convocamos para seguir enfrentando el ajuste del gobierno de Javier Milei, contra la reforma laboral, los ataques al salario y el retroceso permanente en derechos conquistados. Hoy, más que nunca, la construcción de la unidad de las y los trabajadores es un imperativo».

También denunciaron el «desguace» del PAMI y el «desfinanciamiento» de Anses. «Nuestras jubilaciones y la Ley 611 no se tocan», apuntaron.

A la movilización se sumarán Sejun, ANEL, UPCN, ATEN, Siprosapune, Unavp, Fasemp y SiProSaPuNe – FeSProSa.