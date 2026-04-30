Día del Trabajador: así funcionan los supermercados y shoppings en el Alto Valle este 1 de mayo

Qué pasará con los supermercados durante el 1 de mayo de 2026 (Foto: archivo)

El calendario oficial indica que este 1 de mayo es feriado nacional por el día del trabajador, estableciéndolo como día no laborable para los empleados de comercio.

Para las actividades en centros comerciales, shoppings y supermercados, las Cámaras de Comercios de Neuquén y Río Negro mencionaron que pasará durante el feriado por el día del trabajador. Si bien el 1 de mayo es declarado como «no laborable«, el fin de semana no sufrirá modificaciones en los horarios ni normalidad en el servicio.

Supermercados en Neuquén: cómo funcionarán el día del trabajador

Según el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén, el 1 de mayo es feriado nacional no favorable. Por este motivo solicitaron a la población hacer las compras con anticipación. Esta norma está vigente tanto en Neuquén Capital como en el resto de la provincia.

Los supermercados, comercios y centros comerciales no trabajarán durante el 1 de mayo. Esta decisión aplicará a servicios o actividades ligadas a los establecimientos, como el cine.

Para el resto de fin de semana, las jornadas laborables se realizarán con normalidad acorde a los horarios establecidos en cada comercio.

Supermercados en Río Negro: cómo funcionarán el día del trabajador

El Centro de Empleados de comercio de Río Negro afirmó que el día de trabajador es feriado inamovible y obligatorio, por lo cual «si el empleado trabaja, corresponde pagarle el doble de una jornada normal, según lo establece el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)».

En diálogo con DIARIO RÍO NEGRO, el secretario general Enrique Campos afirmó que «Por ley, el 1 de mayo es día no laborable para todo el comercio. Tradicionalmente no se debe trabajar este día y así fue durante muchos años».

La normativa aplica tanto a la ciudad de Roca como el resto de localidades de la provincia.