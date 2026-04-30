Un motociclista herido por un grave choque en la Avenida Mosconi: fue derivado al hospital de Neuquén

La Avenida Mosconi, que se encuentra en obras de modernización, fue escenario de un grave choque este 30 de abril. Durante las primeras horas se registró un siniestro que tuvo como protagonistas a un auto y una moto. Por el impacto, una persona resultó con lesiones.

Grave choque en la Avenida Mosconi: lo que se sabe

El episodio se registró cerca de las 8 en la Avenida Mosconi, a pocos metros de la intersección con la calle Solalique.

Si bien se desconoce qué originó el impacto, trascendió que ocurrió cuando tanto la moto como el vehículo circulaban por el mismo carril en sentido oeste-este. El choque fue tan fuerte que como resultado el motociclista salió despedido y terminó sobre el asfalto.

Al lugar arribó, además de la Policía, una ambulancia del SIEN que se encargó de asistir al hombre y luego trasladarlo al hospital local para evaluar su situación. Por el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.