Las empresas de servicios de Vaca Muerta anticipan más tecnología, equipos y talento para acelerar el desarrollo

El crecimiento de Vaca Muerta no sólo demanda más inversiones en producción e infraestructura. También exige que las empresas de servicios incorporen equipos, tecnología y capital humano para acompañar una escala de operaciones que crece año a año.

Así lo plantearon Adrián Martínez, director general de Calfrac; Patricio Withney, managing director de SLB; Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur; y Héctor Gutiérrez, vicepresidente de Halliburton, quienes repasaron las principales innovaciones que están aplicando en la región y cómo se preparan para la próxima etapa de expansión.

Los ejecutivos disertaron durante el segundo ciclo del Encuentro con CEOs de la AOG Patagonia 2026, realizado en el Salón Tromen y moderado por Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Más fractura y equipos que funcionan a gas

Desde Calfrac, Martínez explicó que la compañía actualmente opera con dos sets de fractura y que incorporó la línea de wireline, con la intención de continuar expandiéndola mediante nuevas unidades.

La empresa también trabaja en la incorporación de equipos de fractura capaces de operar con gas. Actualmente cuentan con varios equipos que utilizan gas para el bombeo en locación y el objetivo es avanzar hacia unidades que funcionen completamente con este combustible.

La tecnología también atraviesa la gestión de los equipos. Martínez destacó el sistema Maximus, un software de control y automatización que permite operar un grupo más grande de equipos de bombeo.

La apuesta apunta a mejorar la coordinación y eficiencia de las operaciones a medida que aumenta la cantidad de equipos y etapas de fractura.

“De Vaca Muerta para el mundo”

Desde SLB, Withney puso el foco en cómo las experiencias acumuladas en la formación no convencional comenzaron a transformarse en conocimiento. “Diseñamos de Vaca Muerta para el mundo”, afirmó.

Según detalló, la operación en Vaca Muerta permite incorporar las lecciones aprendidas en el desarrollo de recursos no convencionales y trasladarlas luego a otros proyectos alrededor del mundo.

En fractura, SLB también avanza en la transformación de sus sets hacia sistemas que utilizan diésel y destacó los resultados alcanzados en materia de productividad, con récords en la cantidad de etapas realizadas por día.

Withney recordó además que SLB cumple este año 100 años de trayectoria, una historia que, según señaló, estuvo permanentemente vinculada a la innovación tecnológica.

Tenaris: un nuevo salto hacia los servicios

Por su parte, Previtali destacó el desempeño de la AOG Patagonia 2026 y repasó la transformación que atravesó Tenaris, una compañía nacida en Argentina que hoy tiene presencia en más de 40 países y es líder mundial en su segmento.

La empresa, históricamente vinculada a la producción de tubos, comenzó en los últimos años a ampliar su actividad hacia los servicios asociados a esos productos y, particularmente, hacia operaciones vinculadas con el fracking.

El desembarco en este segmento comenzó hace aproximadamente cinco años y actualmente la compañía cuenta con tres sets de fractura, mientras continúa incorporando tecnología.

Durante el encuentro, Previtali reveló además una primicia: Tenaris está realizando una operación orientada a extraer gas de un pozo con un target de sustitución de diesel del 80%, lo que destacó como un hito para la Argentina.

La estrategia de la compañía no se limita a la fractura. Tenaris también cuenta con tres sets de coiled tubing y prepara un nuevo proyecto que comenzará a operar en 2027.

El objetivo es ofrecer una solución integral y eficiente que permita reducir la necesidad de equipos de perforación, uno de los cuellos de botella que enfrenta el crecimiento de Vaca Muerta.

Halliburton apuesta por la electrificación y los datos

Halliburton atraviesa además un año especial en Argentina: cumple 70 años de presencia en el país. “Es un hito que genera una gratitud muy enorme”, expresó Gutiérrez al respecto.

El ejecutivo explicó que las inversiones y tecnologías de Halliburton están concentradas en tres grandes ejes: eficiencia, conocimiento del subsuelo y capacitación del capital humano.

En materia de eficiencia, señaló que pequeñas mejoras adquieren un impacto significativo cuando se multiplican por miles de etapas de fractura. “En estas escalas, cualquier mejora pequeña, cuando se multiplica en miles de etapas, es un impacto tremendo”, explicó.

En esa línea, destacó la llegada a Vaca Muerta de Zeus, el primer set de fractura completamente eléctrico de Halliburton fuera de Estados Unidos.

El equipo representa un orgullo para la compañía y requirió una capacitación específica de los trabajadores debido a sus características diferentes respecto de los sets tradicionales. Según indicó, entre sus principales beneficios se encuentran una menor utilización de combustible, reducción de emisiones y menores costos operativos.

Perforar más rápido y conocer mejor el subsuelo

La búsqueda de eficiencia también se extiende a la perforación. Gutiérrez destacó la tecnología iCruise X, que permite avanzar hacia la ejecución de pozos con una única corrida de perforación, con el objetivo de completar las operaciones en menor tiempo.

El conocimiento del subsuelo aparece como otro de los grandes desafíos para la industria. En ese sentido, Halliburton trabaja con tecnología de sensores y fibra óptica capaz de identificar las fracturas en tiempo real, una herramienta que permite obtener información durante la operación y mejorar la toma de decisiones.

A esto se suma el desarrollo de algoritmos que permiten alimentar los equipos con datos en tiempo real. El objetivo es aprovechar cada vez más la información generada durante las operaciones para mejorar el rendimiento y acercar los niveles de productividad argentinos a los de los principales desarrollos no convencionales del mundo.

Más equipos para una nueva escala

La pregunta sobre cómo se preparan las empresas de servicios para el crecimiento que viene fue uno de los puntos centrales del encuentro.

Martínez explicó que Calfrac ya trasladó equipamiento desde Estados Unidos para reforzar sus operaciones en Argentina y avanzar hacia un tercer set de fractura.

La compañía también trabaja en la ampliación de sus operaciones de coiled tubing y en el crecimiento del negocio de cementación, con tres sets adicionales previstos.

El ejecutivo destacó además que la operación argentina tiene una particularidad frente a otras filiales: concentra cuatro servicios de la compañía, lo que permite una oferta más amplia para las operadoras.

Desde SLB, Withney planteó que la compañía busca encarar dos grandes desafíos: la capacidad y la productividad.

En ese sentido, marcó que la demanda de las operadoras obliga a sumar herramientas de perforación y continuar incorporando tecnología para sostener el ritmo de crecimiento, al mismo tiempo que la compañía debe mantener niveles de rentabilidad que le permitan competir con operaciones de otras partes del mundo.

En Tenaris, Previtali remarcó que “más que nunca el interés en Argentina es muy fuerte”, una señal del atractivo que mantiene Vaca Muerta para las empresas internacionales y los proveedores de la industria.

Gutiérrez, por su parte, aseguró que “Argentina es un país estratégico” para Halliburton. El desarrollo alcanzado por Vaca Muerta, sostuvo, permitió demostrar su potencial, aunque también coincidió en que el desafío es lograr que la producción argentina pueda competir globalmente.

El talento como el desafío que atraviesa a la industria

Más allá de los avances, los cuatro referentes coincidieron en que la incorporación de talento aparece como uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento de la actividad en los próximos años.

Además, destacaron la necesidad de ampliar la participación de mujeres en la industria y avanzar en mayor diversidad dentro de los equipos de trabajo.

También plantearon la importancia de incorporar a personas con distintas capacidades y generar las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus tareas de manera exitosa.

La educación fue otro de los puntos destacados como una herramienta fundamental para acompañar el crecimiento productivo y generar un impacto positivo en las comunidades.