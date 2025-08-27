Nación confirmó oficialmente el ingreso del Parque Eólico Olavarría de PCR al RIGI

Tras la evaluación técnica y económica de rigor, el Parque Eólico Olavarría de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) ya está oficialmente aceptado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Gobierno Nacional. Una primera confirmación la había hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque ahora el ingreso es formal.

El proyecto lo impulsa PCR en conjunto con ArcelorMittal Acindar. Se trata de una inversión total de US$ 275 millones destinada a instalar mayor capacidad de generación de energía renovable y fortalecer la matriz energética del país en base a fuentes limpias. Al mismo tiempo, pretende abastecer la demanda de la región del AMBA.

«El Parque Eólico Olavarría fortalece nuestro compromiso y protagonismo con la transición energética del país para constituir una matriz eléctrica más confiable, limpia y competitiva para las industrias, y al mismo tiempo, presenta a PCR como una solución disponible y sustentable ante la demanda de electricidad que está registrando el país a partir del crecimiento de la economía», señaló Martín Federico Brandi, CEO de PCR.

Por su parte, Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar indicó: «el Parque Eólico Olavarría marca un hito en nuestro camino hacia la descarbonización. Nos permitirá abastecer con energía renovable más del 65% de nuestras operaciones en Argentina, reduciendo nuestra huella de carbono y reafirmando nuestro compromiso con la sustentabilidad, y en línea con nuestro propósito de crear aceros más inteligentes para las personas y el planeta».

El parque contará con 30 aerogeneradores de última generación con 6MW de capacidad de generación que completan una potencia total de 180 MW de potencia, lo que equivale al abastecimiento de electricidad de 340.000 viviendas por año. El complejo eólico estará emplazado en 4500 hectáreas ubicadas a 24 kilómetros de Olavarría y que se conectará con la estación transformadora de esa localidad a través de una línea de alta tensión que también construirá la empresa.

En paralelo se llevarán a cabo obras clave en las estaciones transformadoras de Ezeiza y Olavarría, incluyendo reemplazo de capacitores que reforzarán la línea de alta tensión de 500 kV que une Olavarría con Ezeiza. Estas intervenciones permitirán ampliar significativamente la capacidad de transporte en el corredor eléctrico, optimizando la integración del parque Olavarría al sistema interconectado nacional, así como de otros proyectos renovables por 260MW de capacidad que la compañía tiene en desarrollo y con prioridad de despacho.

Toda esta actividad significará la contratación de 1300 trabajadores en forma directa e indirecta en la etapa de construcción del parque e involucrará más de 30 empresas proveedoras de insumos y servicios locales, fomentando el impacto económico y social en la localidad de Olavarría y la región. La obra insumirá 2100 toneladas de hierros y 24.000 toneladas de cemento para las fundaciones de los aerogeneradores y asimismo 4 km líneas de torres de acero.

El RIGI fue creado para promover proyectos estratégicos con inversiones superiores a los US$ 200 millones, ofreciendo un marco de seguridad jurídica, estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por hasta 30 años, junto con beneficios impositivos y para la importación de bienes de capital.