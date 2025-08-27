Diario RÍO NEGRO estará presente en la AOG Expo 2025

Como testigo clave del desarrollo de los hidrocarburos desde su descubrimiento, hace más de un siglo, Diario RÍO NEGRO estará presente en la Argentina Oil&Gas (AOG) Expo 2025 que se desarrollará el mes que viene en Buenos Aires y en donde los debates y muestras girarán en torno al impulso de Vaca Muerta.

Al igual que en las últimas ediciones, Diario RÍO NEGRO contará con un stand propio desde el cual se realizará una cobertura pormenorizada del principal encuentro de la industria del petróleo y el gas del país.

Desde el stand ubicado en 1A-02 se realizará no solo una cobertura de las exposiciones y debates que caracterizan a la exposición del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) sino que también se contará con un espacio de entrevistas en vivo en el cual se analizará el actual escenario del sector con los principales referentes de la industria.

Las entrevistas mano a mano con los referentes de empresas, gobierno y consultores especializados podrán ser seguidas en vivo a través del canal de RIO NEGRO STREAMING, ingresando directamente desde este link.

La AOG Expo 2025 se desarrollará este año en el predio de La Rural, en Buenos Aires desde el 8 al 11 de septiembre y contará con la participación de más de 400 empresas expositoras, no solo en lo que hace a las grandes productoras de hidrocarburos, sino también abarcando una amplia gama de empresas de servicios y de organismos gubernamentales vinculados.

Agenda de actividades en la AOG Expo 2025

Como es habitual, el plato fuerte de esta AOG Expo 2025 será el ciclo de Charlas con los CEOs que se realizarán todas las tardes en el predio de La Rural. Pero además habrá una agenda más que cargada de conferencias y actividades especiales.

Innovation Day, el ciclo bajo el lema “Inspirar la transformación: innovación y colaboración en la industria”, se desarrollará el lunes 8. Se trata de una jornada dedicada a visiones disruptivas, innovadoras y colaborativas para impulsar el cambio sectorial.

Jóvenes Oil & Gas 2025 (JOG 9), se desarrollará también el lunes 8 desde las 8.30. Con el lema “Sumando Energía: para el futuro”, las jornadas son un ámbito pensado para inspirar y fortalecer a jóvenes profesionales del sector con networking y formación. Contarán en este año con más de 15 oradores invitados y cinco paneles temáticos.

Las conferencias se desarrollarán desde el martes al jueves, de 13 a 20, en el Auditorio B del Hall 3. La agenda comprende los siguientes eventos:

Martes 9 de septiembre

14:30 hs – “Compliance en la gestión de grandes proyectos” Speakers: Silvia Migone Díaz – Gerente de Asuntos Legales Corporativos y Regulatorios, Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) Clarisa Lorenzo – ABC Legal Counsel, SLB Manuel Serantes – Compliance Attorney, Pan American Energy Pablo Nizza – Jefe de Asuntos Legales Corporativos y Contenciosos, Compañía Mega S.A. Hernán Carnevale – Socio / Partner, KPMG Moderadoras: María Archimbal – Chief Compliance Officer, YPF S.A. Antonella Micheli – Líder Políticas Corporativas y Capacitaciones – Compliance, YPF S.A.

16:00 hs – “¿Cuántas divisas genera y generará la Industria Hidrocarburífera para la Argentina?” Speakers: Daniel Dreizzen – Managing Director Aleph Energy / Presidente de la Comisión de Planeamiento y Análisis Económicos del IAPG Milagros Piaggio – Associate Aleph Energy

18:00 hs – “Acercar mujeres a la industria de la energía: una oportunidad estratégica para construir futuro” Organizado por la Red de Mujeres de la Industria de la Energía del IAPG, este segmento promueve la construcción de una industria más diversa, innovadora y sostenible mediante alianzas estratégicas.



Miércoles 10 de septiembre

14:00 hs – “Inclusión como eje de crecimiento” Presentación del segundo informe sobre diversidad en el sector Oil & Gas en la Argentina, elaborado por la Comisión DEI del IAPG junto con Mercer (género, discapacidad, edad).

15:00 hs – “La Inteligencia Artificial en la gestión de las personas en la industria” Speakers: Hernán Gómez – HR Director, Techint E&C Mariam Sastre – Líder de Desarrollo, Pan American Energy Valeria Cachaldora – Gerente de Aprendizaje y Gestión del Conocimiento, YPF Viviana Díaz – Profesional Experta en IA, Secretaría de Trabajo de la Nación Moderador: Andrés Mosteiro – Presidente de la Comisión RRHH, IAPG

16:00 hs – “¿Cuántos y cuáles insumos y servicios requerirá el desarrollo de Vaca Muerta?” Speakers: Daniel Dreizzen – (ya mencionado) Milagros Piaggio – (ya mencionada) Marcos Lafon – Planning Manager, YPF Aniko Fushimi – Consultora Senior, Aleph Energy



Jueves 11 de septiembre