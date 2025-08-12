Un parque eólico de PCR en Olavarría es el séptimo proyecto que accede al RIGI

Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) logró ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con el proyecto de un nuevo parque eólico. En concreto, la compañía junto a su socia Acindar desembolsarán 250 millones de dólares para la construcción de un parque eólico en la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, con una capacidad de 180 MW.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció la aprobación y celebró el proyecto de PCR. De este modo, la iniciativa de la empresa que tiene negocios en el cemento, el petróleo y las renovables se convierte en el séptimo proyecto RIGI desde octubre de 2024 -de los 14 que se presentaron-.

El acuerdo estratégico involucra 180 MW en una primera etapa y una serie de obras de repotenciación del transporte en las estaciones transformadoras de esa localidad y de Ezeiza, que permitirán ampliar la capacidad del sistema de transmisión, y al mismo tiempo, posibilitar la construcción de nuevos centros de generación renovable.

Además, PCR y Acindar ampliarán el Parque de San Luis Norte mediante la incorporación de un parque solar por 18MW, por lo que será el primer parque híbrido del país. Las empresas son accionistas de Gear I S.A., en un 51% y 49% respectivamente, titular del Parque Eólico y Solar San Luis Norte con una potencia total de 112,5 MW, ubicado en la localidad sanluisina de Toro Negro.

A un año de su puesta en marcha, el RIGI recibió solicitudes de adhesión para 14 proyectos con inversiones que totalizan en US$16.514 millones, confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su última defensa de informe de gestión en el Senado.

Hasta el momento, son siete los proyectos del régimen de grandes inversiones aprobados por el Gobierno:

Parque solar de YPF Luz: la división de renovables y energía eléctrica de YPF invertirá 211 millones de dólares para la construcción de un parque solar fotovoltaico en la localidad de Las Heras, en la provincia de Mendoza, que apunta a una capacidad instalada de 305 megavatios.

Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): YPF encabeza el megaproyecto junto a otras seis compañías para el tendido de 437 kilómetros de tuberías que cruzarán la provincia de Río Negro para exportar petróleo desde un puerto dedicado. La inversión totaliza en 2486 millones de dólares.

GNL PAE-Golar: el proyecto consiste en la licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías, ubicado en Río Negro, con dos buques que traerán la argentina Pan American Energy y la noruega Golar, en asociación con YPF y otras empresas del sector.

Río Tinto: esta fue la primera iniciativa en minería y el cuarto proyecto avalado por el Gobierno, que contempla una inversión de 2700 millones de dólares para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón en Salta.

Sidersa: implica 286 millones de dólares para construir una nueva planta siderúrgica en San Nicolás, Buenos Aires, que abastecerá al mercado con 360.000 toneladas anuales de insumos para la industria nacional y exportaciones.

Salar del Hombre Muerto: es la segunda iniciativa de minería encabezada por la firma australiana Galan Litio, con una inversión en torno a los 217 millones de dólares para la exportación de cloruro de litio desde el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, a partir de 2029.